Leipzig

Ein riesiges blaues Plakat ist aktuell am Goerdelerring zu sehen. Es hängt an der alten Stasiplatte und verkündet: „Hier wird Leipzig weitergedacht“. Mit dem Hingucker will die Stadtverwaltung für den „öffentlichen Beteiligungsprozess Matthäikirchhof“ werben.

Genau gegenüber hatte das mit dem „öffentlichen Beteiligungsprozess“ vor drei Jahren allerdings überhaupt nicht geklappt. Damals ging es um die Zukunft der Hauptfeuerwache – vor allem um den künftigen Verlauf des Pleißemühlgrabens. Am Ende entschieden die Verwaltung und der Stadtrat komplett entgegengesetzt zu dem, was sich die große Mehrheit der beteiligten Bürger wünschte. Viele wurden herb enttäuscht.

Matthäikirchhof mit dem Pleißemühlgraben verbinden

Am Donnerstag ermöglichte das Ordnungsdezernat den Medien erstmals, einen Blick in die nun schon weitgehend sanierte Hauptfeuerwache zu werfen. Und Bürgermeister Heiko Rosenthal bestätigte vor Ort offiziell, was die LVZ schon vor einigen Monaten berichtet hatte: Die Stadt will ab 2023 bis 2030 den ganzen Pleißemühlgraben von der Feuerwache bis zum Zoo in Etappen freilegen, dabei auch den Verkehr auf dem Goerdelerring neu regeln.

Um weiteren Enttäuschungen vorzubeugen, sollten in Leipzig nicht nur weitergedacht, sondern beide Themen verbunden werden. Der Matthäikirchhof und die Klingertreppe erhielten eine viel bessere Anbindung, wenn an der Stelle ein Überweg über den Goerdelerring entsteht.

Von Jens Rometsch