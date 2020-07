Leipzig

Unser cooles Leipzig, und dann das. Als „cool-kid town“ empfahl die New York Times Leipzig, als einen von „52 Places to Go“ weltweit. Lob für Nachtleben, Szene, Multikulti! Schön, dass wir eine so tolle Außenwirkung haben. Nur mit der Verfasstheit im Inneren sieht es nicht so gut aus.

Da ist ein junger Mann aus Australien hier bei uns mit der Straßenbahn unterwegs und hat offenbar keinen Fahrschein. Und was dann geschieht, ist nicht „cool“, sondern zutiefst verstörend. Der junge Mann wird von einem Kontrolleur der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) derart gewürgt, dass Augenzeugen schreien, weil sie um sein Leben fürchten.

Die Szene, auf Video festgehalten, lässt den Betrachter erschauern. Für einen Fahrschein, der 2,70 Euro kostet, geht ein Mensch auf einen anderen Menschen los, als ginge es um Leben und Tod.

Einsatz durch nichts zu rechtfertigen

Dieser brutale “Einsatz” des LVB-Mannes ist durch nichts zu rechtfertigen. Ein ungeheuerlicher Vorgang, der ein Schlaglicht darauf wirft, wie schnell im Alltag jede Verhältnismäßigkeit der Mittel abhanden kommen kann.

Liebe Stadt Leipzig, lass doch endlich alle kostenlos fahren! Im OBM-Wahlkampf war das 365-Euro-Ticket ein Riesenthema. Wir werden Versuchsregion, hieß es. Vorbild Wien, Scheuer gibt Millionen. Und nun? Nichts. Statt dessen spielt ein LVB-Mann Wild West.

Erinnerungen an George Floyd kommen hoch

Erinnern wir uns: Der Afroamerikaner George Floyd war am 25. Mai in Minneapolis von einem weißen Polizisten zu Boden gedrückt worden. Der Polizist kniete minutenlang auf Floyds Hals, bis dieser an den Folgen der Drangsal starb.

So weit ist es zum Glück in Leipzig nicht gekommen! Aber das macht „unseren“ Fall keineswegs besser. Wir sind wohl weiter von „cool kid town“ entfernt, als es sich die „Times“-Macher vorstellen können. Leider. Da bleibt viel zu tun.

Von Jan Emendörfer