LVZ-Kuppel als Tanzsaal: Training mit Oli & Tina

Leipzig

„Tanzen ist Lebensfreude“, weiß Oliver Thalheim. „Also bitte lächeln!“ Tina Spiesbach übt derweil, wie man dekorativ Hand am Partner anlegt. 15 Hobby-Tanz-Paare nehmen am Sonntag in der LVZ-Kuppel an einem Workshop teil, für den sie sich beworben haben. Die Gewinner werden nun von den beiden Profis von der Tanzschule Oli & Tina richtig fit gemacht für die Tanz-WM am 19. Oktober auf der Neuen Messe. Dort dürfen sie beim Gästetanz dann auch selbst aufs Parkett gehen.

Langsamer Walzer = Lieblingstanz

Mit dabei: Alexander Kahnt (22) und seine Freundin Melanie Jordan (19) aus Dresden. Seine Omi habe die Workshop-Ankündigung in der LVZ gelesen, erzählt der Chemielaborant. „Und tatsächlich hat es geklappt, die Zusage kam am Freitag, dem 13., also Glück gehabt.“ Mit seiner Melanie tanzt er schon anderthalb Jahre zusammen. Etwas länger, immerhin zehn Jahre, gehen Floristin Denise (52) und Jörg Kunze (55, selbstständig) ihrem gemeinsamen Hobby nach. Es mache großen Spaß; zudem lerne man nette Menschen in netter Atmosphäre kennen. Und der Langsame Walzer, der beim Workshop vertieft wird, gehört definitiv zu ihren Lieblingstänzen.

Und auch nach mehr als anderthalb Stunden gibt Oli beim Discofox-Training zackige Kommandos und leitet zur nächsten Tanzfigur über: „Die Damen drehen durch ... und jetzt ins Türkische Handtuch ...“

Von Sabine Kreuz