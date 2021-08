Leipzig

Bühnennebel. Und dann das Geräusch, das man gern von der die Parkbühne umgebenden Wiese hören würde. Aber das Gezirpe der Grille kommt vom Band aus den Lautsprechern. Fortuna Ehrenfeld stimmen die ersten Töne an. Und als Rainald Grebe ans Mikrofon tritt und „Meganice Zeit“ singt, geht der Platzregen los.

Sonst reißt Grebe die Witze selbst vor seinen Konzerten, oft minutenlang, bevor der erste Song beginnt. Er ist quasi seine eigene Vorband. Hier setzt das Wetter den ersten Gag bei „Popmusik“, dem Konzert zum gleichnamigen Album Grebes, vorgestellt an der Seite der dreiköpfigen Band Fortuna Ehrenfeld.

Einen älteren Song streut Grebe ein, „Single in Berlin“. Ansonsten geht es Schlag auf Schlag durch das neue Album. Das ist das erste, was auffällt. Die langen Zwischenmoderationen, sonst fester Bestandteil der Grebe-Abende, fallen weg. Heavy-Metal-Gitarren machen den Auftakt zu „Der Klick“, der dann im besten NDW-Sound weiterklickert und vom Internetzeitalter erzählt. Hämmernd folgt „Der Calvinismus“ mit fließendem Übergang zu „Wissenschaft ist eine Meinung“. Songs, die die Probleme der Zeit, Klimawandel, das Hoffen auf technische Lösungen und Filterblasen unter die Lupe nehmen. Aus einem „Halleluja“-Cover schält sich „Die Tournee“ und schließlich „Die Flugbegleiterin“. Das Thema Abschied und Vergänglichkeit liegt in der Luft.

Manche Songs wirken zwar entschlackt, gradliniger. Aber im Kern bleibt Grebe-Pop textdominant, der Zugriff kabarettistisch. Man hört zu. Und singt mit. Eingängige Refrains und scharfe Botschaften schließen sich nicht aus wie in „Meganice Zeit“. „Wir fahren wieder auf Tournee durch die BRD“, heißt es da. Zwischen Metapher und Klartext beobachtet Grebe den Zustand des Landes, stolpert über Plakate am Straßenrand und Gaulands Vogelschiss-Vergleich. Und fängt die schleichende Veränderung des gesellschaftlichen Klimas ein. „Früher waren das ein paar Verrückte, die waren besoffen oder dement. Die saßen in der Bahnhofsmission, heute sitzen die im Parlament.“

Es ist ein gleichberechtigtes Konzert, Fortuna Ehrenfeld mehr als nur die Begleitband. Dem Trio bleibt Raum für eigene Songs. Zum Ende vermischen sich alte Grebe-Songs und bekannte Pop-Nummern. Und Grebe narrt das Publikum, lümmelt sich in den Sessel, während Keyboarderin Jenny Thiele sein „Brandenburg“ interpretiert. Das Konzert „Popmusik“ verliert sich in einer schönen Erinnerungsreise, kleidet alte Grebe-Lieder, teils nur einzelne Textzeilen, in einen neuen Sound. Und irgendwann hört der Regen auf und man kann Sterne sehen. Eine meganice Zeit.

Von Dimo Rieß