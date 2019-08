Leipzig

Welche Themen haben die „LVZ Plus“-Nutzer in dieser Woche am meisten interessiert? In unserer Wochenzusammenfassung stellen wir die waren die fünf meistgelesenen Geschichten vor.

Kretschmer macht „ heute-show “ sprachlos

Die beiden ZDF-Reporter Lutz van der Horst und Fabian Köster wollten Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) für die „ heute-show“ aufs Korn nehmen. Doch der Unionspolitiker wusste geschickt zu kontern. Das Thema war der meistgelesene Plus-Artikel in dieser Woche. Wüssten Sie, wie viele Minuten früher die Sonne in Görlitz aufgeht als in Aachen?

Anwohner in Plagwitz wehren sich gegen Neubau

Leipzig wird mit immer mehr Neubauten verdichtet. In vielen Straßen gehen dabei häufig Grünflächen verloren, es wird immer schwieriger, Parkplätze zu finden. In der Erdmannstraße in Plagwitz wird jetzt aus Sicht von Anwohnern sogar der Gründerzeitcharakter einer Straße zerstört. Sie laufen dagegen Sturm.

Poggenburg tritt aus der ADPM aus

Es war jahrelang AfD-Vorsitzender in Sachsen-Anhalt, verließ dann im Streit die Rechtspopulisten, um eine neue rechte Partei zu gründen. Am Montag wurde bekannt, dass André Poggenburg nach sieben Monaten die ADPM verlässt – um wieder die AfD zu unterstützen. Sein Antrag, die Splitterpartei ganz aufzulösen, wurde jedoch abgelehnt.

LVB erneuern ihre Hauptbahnhof-Haltestelle

Am Montag geht es los: Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) erneuern die Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof. Das ist mit vielen Umleitungen der Straßenbahnlinien verbunden – und soll neben mehr Komfort für zusätzliche Sicherheit Fahrgäste bringen.

Flugzeugbauer siedelt sich am Flughafen Leipzig /Halle an

Am Airport in Schkeuditz werden künftig Kurzstreckenflugzeuge gebaut. Ein deutsch-amerikanisches Unternehmen will die Dornier 328 Turboprop künftig in einem Werk am Flughafen Leipzig/Halle produzieren. Rund 300 neue Jobs sollen dadurch entstehen. Der Airport setzte sich dabei gegen Konkurrenz aus dem Norden durch.

von nöß