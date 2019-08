Leipzig

Welche Themen haben die „LVZ Plus“-Nutzer in dieser Woche am meisten interessiert? In unserer Wochenendzusammenfassung stellen wir die fünf meistgelesenen Geschichten vor.

Verdreckte Straßenbahnen

Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) müssen immer mehr Aufwand betreiben, um die Sauberkeit in ihren Straßenbahnen und Bussen sicher zu stellen: Weil immer mehr Fahrgäste einsteigen, wächst die Verschmutzung in den Fahrzeugen. Fotos belegen, dass es auch zu mutwilligen Verschmutzungen kommt.

Gericht kippt Connewitz-Urteil

Sie wurden zu Haftstrafen verurteilt und gingen erfolgreich dagegen vor: Zwei Beteiligte der Connewitz-Krawalle 2016 müssen doch nicht ins Gefängnis. Das Landgericht Leipzig gab ihrer Berufung statt.

Poggenburg startet in Connewitz mit Verspätung – breiter Gegenprotest

Der ehemalige AfD- und ADPM-Politiker hielt eine Kundgebung in Leipzig-Connewitz ab – allerdings mit Verspätung. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, ebenso hunderte Gegendemonstranten.

Umbau am Hauptbahnhof: Erste Staus und Umleitungen für Straßenbahnen

Der Haltestellenumbau am Leipziger Hauptbahnhof startete am Montag. Durch verringerte Fahrspuren kam es zu ersten Staus im Berufsverkehr.

Highfield: Polizei forderte Hotels zur Meldung von Rumänen auf

Um Dieben das Handwerk zu legen, hat die Leipziger Polizei beim Highfield-Festival zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen. Hotels wurden gebeten, rumänische Gäste zu melden. Den Beamten wurde deshalb Rassismus unterstellt.

Von LVZ