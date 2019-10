LVZ Post erinnert mit Briefmarke an Friedliche Revolution

Leipzig

Exakt 10 000 Exemplare waren gedruckt worden – und am Erscheinungstag 9. Oktober 2019 sofort vergriffen: Die 65-Cent-Marke der LVZ Post mit einem Foto von der entscheidenden Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 ging fast ausschließlich an Sammler. „Wir drucken in den nächsten Tagen natürlich wieder neue“, kündigte Hans-Peter Petto, Geschäftsführer der LVZ Post, an. Dann sollen damit möglichst viele Kunden Standardbriefe verschicken.

Präsentation an der „Runden Ecke“

Vorgestellt wurde die neue Marke am Mittwoch offiziell an Leipzigs „Runder Ecke“. Dazu hatte sich sogar Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) eingefunden. „Ich freue mich über die LVZ“, kommentierte der Politiker das pünktliche Erscheinen der Marke. „Die LVZ braucht keinen Auftrag, die Verbundenheit zu ihrer Stadt auszudrücken. Sie tut es einfach“, sagte Kretschmer. Auch Sachsens Staatsminister der Justiz, der Leipziger Sebastian Gemkow ( CDU), wohnte der Präsentation bei.

Fürs Foto hoch hinaus

Das Briefmarken-Motiv hatte Tobias Hollitzer, Leiter der Gedenkstätte „Runde Ecke“, ausgesucht. „Ich bin froh, dass die LVZ eine solche Marke herausgebracht hat“, betonte er. Hollitzer hatte den heute 77-jährigen Fotografen Heinz Löster mitgebracht, der das Marken-Motiv vom Wintergartenhochhaus aus aufgenommen hatte. „Wir wohnten in einer der unteren Etagen. Für die Aufnahme bin ich auf einen Balkon in einer der obersten Etagen gegangen“, erinnerte er sich.

Von Andreas Tappert