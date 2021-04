LVZ-Redakteur Mark Daniel fragt: Wer kennt diesen Song? – und schreibt ein Buch darüber

Leipzig

Journalistinnen und Journalisten geben sich mit ihrer Arbeit für gewöhnlich erst dann zufrieden, wenn sie eine Antwort auf die anfängliche Frage gefunden haben. Dazu suchen und befragen sie in der Regel Expertinnen und Experten, die Licht ins Dunkel bringen können. Gelegentlich jedoch gibt es Fragen, die simpel erscheinen, auf die aber niemand eine Antwort zu haben scheint. Im Falle von LVZ-Redakteur Mark Daniel lautete sie: Wer kennt diesen Song?

Zwei Jahre lang verfolgt ihn diese Frage inzwischen, ihr Ursprung liegt in den 80ern. Da nannte Daniel, wie so viele andere, einen Kassettenrekorder sein eigen und nahm, wie so viele andere, regelmäßig Musikstücke aus dem Radioprogramm auf. In diesem Falle das des aus England stammenden, aber in Deutschland ansässigen Senders BFBS. 2019 entdeckte er auf einem dieser Tapes ein Stück, das er partout keiner Band zuordnen konnte: eine klassische, schmissige Rocknummer, eingängig und mitreißend, wie sie für die damalige Zeit so typisch war.

Niemand konnte weiterhelfen

Die eigentliche Wundermaschine in Sachen Musiksuche – die Plattform Shazam – lieferte jedoch keine Ergebnisse. Auch in einschlägigen Online-Foren und bei der GEMA hatte niemand eine Antwort. „Selbst auf Plattenbörsen, wo sich ja absolute Experten rumtreiben, konnte mir niemand weiterhelfen“, erzählt Daniel. „Ich habe sogar den Sender angeschrieben, fand aber heraus, dass die beiden Moderatoren der damaligen Sendung inzwischen tot sind.“ Und auch auf YouTube, wo der Redakteur den Song mit der oben genannten Frage als Titel vor mehr als einem Jahr hochlud, herrscht in den Kommentaren weiterhin gähnende Leere.

LVZ-Redakteur Mark Daniel hat einen Roman geschrieben: „Der Weiße Song“ handelt von der verzweifelten Suche nach der Band hinter einem alten Musikstück – und basiert auf wahren Tatsachen. Quelle: André Kempner

Aus Verzweiflung wurde Kreativität: Daniel nahm sich die Gegebenheit zum Anlass, um ein lang gehegtes Vorhaben in die Tat umzusetzen und einen Roman zu schreiben. Das unbekannte Lied wurde zum titelgebenden „Weißen Song“, der Suchende zu Andreas und seine Odyssee zu einer, die den Protagonisten durch die Irrungen und Wirrungen der Gegenwart führt: Andreas trifft mit einer Boulevard-Journalistin zusammen, nimmt es mit nervtötenden Influencern auf, auch die Fridays-For-Future Bewegung kommt prominent vor – all das, was den Autor in den vergangenen Jahren positiv wie negativ bewegt und geprägt hat. Und natürlich hat der Musikenthusiast auch zahlreiche kleine und große Anspielungen für seinesgleichen einfließen lassen. Entstanden ist ein knapp 330 Seiten starkes Buch, das einerseits kreatives Ventil ist – und das andererseits ein öffentlichkeitswirksamer Appell für die Lösung des Rätsels ist.

Weiterhin Hoffnung auf zufällige Hilfe

Ob Romanheld Andreas am Ende herausfindet, um welchen Song es sich handelt, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Kein Geheimnis ist hingegen, dass Autor Mark Daniel diese Katharsis auf seiner Suche nach der unbekannten Band bislang verwehrt geblieben ist. Seine Hoffnung ruht weiterhin auf den Menschen da draußen, darauf, dass es doch noch irgendjemanden gibt, der oder die den „Weißen Song“ – mutmaßlicher Name „Hold on“ – schon einmal gehört hat, sich an die Klangfolgen und Lyrics erinnert und Licht ins Dunkel dieses scheinbar unlösbaren Mysteriums bringen kann. Ob das nun via YouTube geschieht, per Mail oder auf einer der Lesungen, die für den Sommer angesetzt sind.

Hinweise zur Identität des Songs nimmt Mark Daniel unter derweissesong@gmail.com entgegen.

Für den Sommer sind mehrere Lesung von „Der Weiße Song“, begleitet von Gitarrist Knut Schwarz, angesetzt, eine von ihnen findet im Rahmen von „Leipzig liest“ am 27. Mai per Livestream statt. Weitere Termine unter www.markdaniel.de.

„Der weiße Song“ von Mark Daniel, erschienen bei Winterwork, 328 Seiten, 9,90 Euro.

Von Christian Neffe