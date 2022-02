Leipzig

Sechs Saunen in und um Leipzig: LVZ-Reporter haben sie getestet und Punkte vergeben. In der Meri-Sauna am Kulkwitzer See, der Sauna im See am „Cossi“ und der Finnlandsauna am „Bagger“ in Thekla haben wir ebenfalls geschwitzt wie in den Saunen der Leipziger Sportbäder in der Grünauer Welle und im Sportbad an der Elster. Auch der Sauna in der Sachsentherme haben wir für unseren Test einen Besuch abgestattet. Fazit: Das Schweiß-Leistungs-Verhältnis überzeugt fast überall.

1. Platz: Finnlandsauna am „Bagger“: Wellness im Nordosten

Die Finnlandsauna am Baggersee in Thekla. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Familie Diestel hat seit fast drei Jahrzehnten im Leipziger Nordosten ein Refugium geschaffen, das zu einem echten Wellness-Paradies gewachsen ist: Die ausgedehnte Saunalandschaft bietet alles, um hemmungslos schwitzen zu können – nur keinen Schnickschnack. Zwei finnische Block-Saunen (80/90 und 100 Grad), eine Panorama-Sauna mit Seeblick (80 bis 90 Grad), Aufgüsse im Stundentakt, dazu ein Bio-Bad mit Farblichttherapie (60 Grad), ein Römisches Dampfbad (48 Grad, aufgrund der Corona-Verordnung derzeit gesperrt) und eine Infrarot-Wärmekabine. In Thekla wird gemischt geschwitzt: Es gibt keine speziellen Extra-Zeiten je nach Geschlecht oder Alter. Abkühlung bieten zwei Tauchbecken sowie ein (beheizbarer) Außen-Pool mit Gegenstromanlage, zudem ein lauschiger Garten – besonders Wagemutige können auch im Winter in den angrenzenden Theklaer „Bagger“-See springen, umgeben von einem Naturschutzgebiet. Außerdem verfügt die in hellem Holz gehaltene Erholungsoase über ein Solarium, ein verglastes Fitnesscenter (im Preis inbegriffen), zwei separate Ruheräume, eine kleine Bibliothek von Sachbuch bis Thriller, einen Innen-Pool mit Sprudelstrahlern sowie Schwellwasser-Duschen und Kneipp-Kurbäder. Gesamtpunkte: 14,5.

Wellness-Faktor: 5 von 5 Punkten

Service und Atmosphäre: 5 von 5 Punkten

Schweiß-Leistungs-Verhältnis: 4,5 von 5 Punkten

Preise: Tageskarte Erwachsene 20 Euro/Rentner und Studierende 19 Euro/Kinder bis zwölf Jahre 12 Euro, Punktekarte (10 Besuche) 180 Euro, Feierabendtarif (ab 19 Uhr) 17 Euro, Ausleihmöglichkeit Bademantel 3 Euro, Handtuch 2 Euro, Schlüsselpfand 5 Euro

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 22 Uhr, Panoramasauna täglich ab 11 Uhr geöffnet

Adresse/Kontakt: Leipzig-Thekla, Kiebitzstraße 20, Telefon 0341 9214952, www.finnlandsaunaambagger.de

2. Platz: Meri Sauna am Kulkwitzer See in Markranstädt

LVZ Sauna Test / Saunatest in Leipzig . Andreas und Bettina in der Meri Sauna am Kulkwitzer See Quelle: Andre Kempner

Sechs Saunen, Kältekammer (gegen Aufpreis) und Restaurant: Die Meri Sauna in Markranstädt kommt mit dem Komplettpaket daher. Die drei Saunen im Innenbereich, darunter Kräutersauna, Dampfbad und Sanarium, werden durch weitere Saunen im weitläufigen Außenbereich ergänzt: Eine Erdsauna mit Kamin reiht sich ein neben einer großen Eventsauna und der Sauna „Maximus“ ein. Nach einer Abkühlung im Naturteich, unter der Dusche oder im Tauchbecken, kann in einem der zwei Ruheräume entspannt werden. Das Restaurant Meri verfügt außerdem über einen Bereich eigens für Saunabesucher – gekocht wird hier frisch und gut. Der weitläufige Außenbereich mit Naturteich zählt zweifelsohne zu den Highlights der Meri-Sauna. Ist es kälter, lodert hier abends auch mal ein Lagerfeuer. Einen außergewöhnlichen Aufbau weist die Sauna „Maximus“ auf: Ein Apparat führt hier in regelmäßigen Abständen selbstständig Aufgüsse durch. Menschen, die das Komplettpaket suchen – also von Entspannung bis Kulinarik – sind hier richtig. Besucht wird die unmittelbar am Kulkwitzer See gelegene Sauna eher von einer älteren Klientel, junge Menschen sind aber gern gesehen. Für Besucher, die nicht den ganzen Tag bleiben möchten, interessant: An jedem Dienstag sind Vier-Stunden-Tickets erhältlich, ab 19 Uhr werden Abend-Karten verkauft. Gesamtpunkte: 14.

Wellness-Faktor: 5 von 5 Punkten

Service und Atmosphäre: 4 von 5 Punkten

Schweiß-Leistungs-Verhältnis: 5 von 5 Punkten

Preise: Tagestarif für 25 Euro pro Erwachsenem, mit Ermäßigung 23 Euro. Kinder unter 4 Jahren: 3 Euro. Kinder von 4-12 Jahren: 4 bis 12 Euro. Montag ist Studententag: Studierende zahlen 19 Euro. An Dienstagen sind 4-Stunden-Tickets für 20 Euro erhältlich. Abendkarten täglich ab 19 Uhr für ebenfalls 20 Euro.

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 14 bis 22 Uhr. Dienstag von 11 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 22 Uhr.

Adresse / Kontakt: Meri Sauna Kulkwitzer See, Karlstraße 91 (Kranichweg), 04420 Markranstädt, Telefon: 034205 417202; Internet: meri-sauna.de

3. Platz: Sauna im See – bei 85 Grad unterm Sternenhimmel

Die Sauna im See am Cossi bietet einen Blick aufs Wasser. Quelle: Andre Kempner

Kann man den Tag entspannter ausklingen lassen als in der auf 85 Grad geheizten Panoramasauna mit Blick auf den Cospudener See? Auch ohne Mondschein bieten die sich im Wasser spiegelnden Laternen des Zöbigker Hafens am Abend eine besondere Atmosphäre. Wenn dann noch um 21 Uhr beim Sternenhimmel-Aufguss mit Disko-Kugel und Musik eingeheizt wird, bleiben keine Wünsche offen. Um 22 Uhr wird beim Lavendel-Orange-Aufguss die Nachtruhe eingeläutet. Zweites Highlight: Das Kältebecken der Sauna ist der momentan 4 Grad kühle See selbst, der durch eine Treppe mit der Sauna verbunden ist. Daher trifft der Name der Sauna „im See“ statt „am See“ durchaus zu. Die Sauna ist insgesamt recht klein, glänzt aber mit großzügigen Öffnungszeiten. Wer spät von Arbeit kommt, kann hier bis 23 Uhr relaxen, wer Spätschicht hat, kann ab 10 Uhr schwitzen. Neben der Panoramasauna gibt es noch zwei kleinere Innen-Saunen (60 und 100 Grad). Die Bar bietet eine gute Auswahl an kleinen Speisen und Getränken (leckeres Weizenbier mit und ohne Alkohol). Die Sauna gehört nicht zu den preiswerten in der Region. Das Kaminzimmer in der ersten Etage ist meist verräuchert, der Duschraum ist klein und kühl und eine Durchgangszone, der Relaxbereich ist gemütlich eingerichtet, aber nur selten ruhig, weil direkt neben Bar und Küche gelegen. Doch es gibt einen weiteren Ruheraum im Außenbereich. Gesamtpunkte 12.

Wellness-Faktor: 4,5 von 5 Punkten

Service und Atmosphäre: 4 von 5 Punkten

Schweiß-Leistungsverhältnis: 3,5 von 5 Punkten

Preise: Zeitlich abgestufte Tarife (90 Minuten ab 19,50 Euro, drei Stunden ab 21,50 Euro, vier Stunden ab 24 Euro, Tageskarte ab 30,50 Euro - am Wochenende teurer!), die Parkkarte ist für Saunagänger kostenlos.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10-23 Uhr (Montag geschlossen)

Adresse/Kontakt: Hafenstraße 19, 04416 Markkleeberg, Tel. 0341 3585077 www.sauna-im-see.de

4. Platz: Sachsen-Therme: Sauna-Landschaft zum Wohlfühlen

Romantisches Date: Carolin und Franco in der Erd-Sauna mit Kamin. Quelle: Andre Kempner

Eine vielfältige Sauna-Landschaft zum Schwitzen, Wohlfühlen und die Seele-baumeln-lassen erwartet die Besucherinnen und Besucher täglich ab 10 Uhr. Für unschlagbare 21 Euro kann der Gast drei Stunden lang von der klassischen finnischen Sauna, über die Erd-Sauna mit Kamin, eine Kelo-Sauna mit einem Mittelofen bis zum Bio-Sanarium alles auskosten. Das Personal ist freundlich, gibt gerne Auskunft und sorgt für Sauberkeit. Die Aufgüsse mit wechselnden Aromen werden zur vollen Stunde angeboten. Aufgrund der derzeitigen Corona-Auflagen sind die Plätze begrenzt. Es ist also Eile geboten, um ein heißes Fleckchen zu erhaschen. Wer ein wohltuendes Zischen hört, der hat es geschafft und darf mit vollen Atemzügen genießen. Die „VitaBar“ verwöhnt zwischendurch mit leichten Salaten, warmen Suppen und kleinen Snacks. Auf der Getränkekarte finden sich Kaffee, Saft und auch alkoholische Cocktails. Unter einer gläsernen Kuppel laden drei Whirlpools jeweils maximal vier Personen zum entspannenden Verweilen ein. Da ist Platz genug, um sich zu rekeln und das sprudelnde Vergnügen zu genießen. Wer sich nach dem Schwitzen seine Beine an der frischen Luft vertreten will, der kommt im weiträumigen Außenbereich mit Sauna-Garten, Barfußpfad oder beim Planschen in den beiden Pools auf seine Kosten. Mit dem Sauna-Ticket lässt sich auch das Erlebnisbad mit zwei 120 Meter langen Wasserrutschen, Strömungskreiseln und Fontänen nutzen. Gesamtpunkte: 11,5.

Wellness-Faktor: 4 von 5 Punkten

Service und Atmosphäre: 3,5 von 5 Punkten

Schweiß-Leistungs-Verhältnis: 4 von 5 Punkten

Preise: 21 Euro/drei Stunden für Vollzahler, 17 Euro für Kinder und Ermäßigte, Tageskarte 35 Euro, 27 Euro bei Ermäßigung.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 22 Uhr

Adresse/Kontakt: Sachsen-Therme, Schongauer Straße 19, 04329 Leipzig; Telefon: 0341 2599920; Internet: www.sachsen-therme.de

5. Platz: Schwitzen zwischen Plattenbauten in der Grünauer Welle

Sascha Wolf 22 in der Sauna in der Grünauer Welle. Quelle: Andre Kempner

Kühl ist hier nicht nur das Tauchbecken: Die Atmosphäre im Saunabereich der Grünauer Welle erinnert eher an eine Schulsporthalle als an einen Wellnesstempel. Doch wer sich vom 90er-Jahre-Flair des Freizeitbads im Leipziger Westen nicht abschrecken lässt, findet eine kleine Oase der Erholung. So wie das Menü an der Bar (Sekt zum Donut?) sind auch die Spa-Optionen überschaubar. Zwei Saunen (60 und 90 Grad), ein Dampfbad (50 Grad), zwei Ruheräume und ein kleines Atrium mit Blick auf den Sternenhimmel laden zum Entspannen ein. Minuspunkte gibt es für die fehlenden Saunakübel zur Abkühlung und die überschaubaren Platzverhältnisse in den Saunen. Spätabends ist jedoch meist wenig los, dann lassen sich Minze- oder Zitronengras-Aufgüsse inmitten der größten Plattanbausiedlung Sachsens in Ruhe genießen. Mit nur 13 Euro Eintritt ist die „Welle“ neben dem Sportbad an der Elster Leipzigs günstigste Sauna und daher vor allem für Sparfüchse eine gute Option. Sauna-Tag ausschließlich für Frauen ist immer montags. Gesamtpunkte: 9.

Wellness-Faktor: 3 von 5 Punkten

Service und Atmosphäre: 2 von 5 Punkten

Schweiß-Leistungs-Verhältnis: 4 von 5 Punkten

Preise: 13/11 Euro für 3,5 Stunden. Mo. und Fr. 11/9,90 Euro ohne Badnutzung.

Öffnungszeiten: Mo., Di. und Do. 12 bis 22 Uhr, Mi. 7 bis 22 Uhr, Fr. 12 bis 21 Uhr, Sa. und So. 10-20 Uhr.

Adresse/Kontakt: Stuttgarter Allee 7, 04209 Leipzig, Tel. 0341/4152990, Internet: www.l.de/sportbaeder/saunen/sauna-gruenauer-welle

6. Platz: Die Sauna im Sportbad an der Elster

Aufguss in der Sauna im Sportbad an der Elster in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Ins Schwitzen kommen Besucherinnen und Besucher vergleichsweise günstig – mit einem Eintrittspreis von 13 Euro für dreieinhalb Stunden gehört der Saunabereich zu den günstigsten in Leipzig. Im Untergeschoss des Sportbades befinden sich eine finnische Sauna und eine Biosauna – und, wäre sie aufgrund der aktuellen Verordnungslage nicht geschlossen, eine Dampfsauna. Neben dem Ruheraum, der eher zweckmäßig als charmant daherkommt, verfügt auch der Außenbereich über Liegestühle. An Fußbäder und ein Abtauchbecken wurde ebenfalls gedacht. Das kulinarische Leben muss während des Aufenthalts allerdings ruhen: Mit Bockwurst (2,50 Euro), Kartoffelsalat (2,00 Euro) und einer kleinen Getränkekarte verfügt die Sauna im Sportbad eher über ein abgespecktes Angebot. Donnerstag ist Frauen-Tag – die Sauna bleibt dann allein Frauen vorbehalten. Mit drei Saunen fällt das Angebot überschaubar aus – das muss aber nichts Schlechtes heißen, werden gerade unerfahrene Saunagänger nicht überfordert. Wer im Alltag eine günstige, überschaubare und zentral gelegene Sauna für die Flucht aus dem Alltag sucht, kann mit einem Gang ins Sportbad wenig falsch machen. Gesamtpunkte: 8

Wellness-Faktor: 2 von 5 Punkten

Service und Atmosphäre: 3 von 5 Punkten

Schweiß-Leistungs-Verhältnis: 3 von 5 Punkten

Preise für 3,5 Stunden: 13 Euro für Vollzahler, 11 Euro bei Ermäßigung, 11 Euro bei Besitz eines Leipzig-Passes. Besitzer einer Sportbäder-Karte zahlen etwas weniger.

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 14 bis 22 Uhr, Donnerstag (nur Frauen) 14 bis 22 Uhr, Freitag 8 bis 21 Uhr, Samstag 11 bis 16 Uhr, Sonntag 8 bis 20 Uhr

Adresse/Kontakt: Sauna im Sportbad an der Elster, Antonienstraße 8, 04229 Leipzig; Telefon: 0341 969 2329; Internet:.de/sportbaeder/saunen/sauna-sportbad-an-der-elster

Von Regina Katzer, Florian Reinke, Andreas Debski, Frank Schober und Robert Nößler