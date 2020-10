Leipzig

Das kleinste Herdenmitglied hört auf den Namen Kiran und ist mit neun Monaten der jüngste Spross im Elefantentempel Ganesha Mandir. Am 11. Januar brachte Elefantenkuh Rani im Beisein von Tante Don Chung das 140 Kilogramm schwere Kalb zur Welt. Kiran stammt aus dem Indischen und bedeutet Sonnenstrahl. Vier klangvolle asiatische Namen hatten es in die finale Abstimmung geschafft – aus einer Masse von 5737 Einsendungen, die Fans des Leipziger Zoos in den Ring warfen.

Vom Sorgenkind zum Sonnenstrahl

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, weil der Sohn von Rani und Voi Nam in den ersten Wochen hätte schneller zunehmen sollen, zeigte sich das Jungtier zunehmend interessiert an seiner Umwelt. Er lernte die Verhaltensweisen der großen Dickhäuter kennen und begann sie zu kopieren. Im Wasser fühlte sich der Kleine nur in den ersten Monaten unbehaglich. Heute ist Kiran, der noch bei Mutter Rani trinkt, eine kleine Wasserratte – zum großen Vergnügen aller Besucher, die den kleinen Superstar mit den langen schwarzen Haaren in Aktion sehen wollen.

Willkommene Abkühlung für den Jüngsten im heißen Sommer. Quelle: André Kempner

Lernen von den „Großen“

Die ersten neun Monate in Begleitung von Mutter Rani, Tante Don Chung und Vater Voi Nam sind gemeistert, nun bricht für den Jüngsten eine neue Zeit an. Das Zusammenleben mit den zugezogenen Artgenossen aus Berlin, das allmählich in die Gänge kommt, wird Kiran wichtige Lernimpulse für seine weitere Entwicklung bringen – davon sind sie im Zoologischen Garten an der Pfaffendorfer Straße überzeugt. Noch orientiert sich der Minifant viel an seiner Tante, die sein Fels in der Brandung ist.

Steckbrief

Geburtsdatum: 11.01.2020 Geburtsort: LeipzigGewicht: circa 260 kgVerwandtschaft: Sohn von Voi Nam und RaniÄußere Merkmale: lange schwarze HaareVerhalten: eigenständig, aber vorsichtig

Von Regina Katzer