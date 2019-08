Leipzig

Beim Thema Plastik-Vermeidung winken viele ab: „Ein Einzelner kann eh nichts bewirken“, heißt es pauschal. Doch die aktuelle Entwicklung zeigt: Gibt es immer mehr Einzelne, die Produkte mit Verpackung meiden, muss die Industrie reagieren. Wie leicht oder schwer das Eindämmen von Kunststoff im Alltag ist, testet LVZ-Redakteur Mark Daniel im eigenen Zwei-Personen-Haushalt. In Teil 1 der Serie geht es um ein Umdenken bei Produkten fürs Frühstück.

An manchen Tagen glich unser Haushalt einem privaten Wertstoffhof. Der 15 Liter fassende Eimer fürs Plastikgedöns war schon wieder gefüllt, und daneben wartete noch die volle Tüte von vorgestern. Einen gar nicht geringen Anteil daran hatte unser Frühstück. Meine Lebensgefährtin und ich bevorzugen viel Joghurt mit frischem Obst, vor allem Himbeeren. Sowohl das Milchprodukt als auch die Vitaminbomben hausen in Bechern und Schalen aus Kunststoff.

Joghurtzubereiter kostet knapp 20 Euro

Neben der ständigen Latscherei zur regelmäßig überquellenden Mülltonne sind es vor allem Bilanzen sowie Bilder von mit Plastik ausgestopften verendeten Walen, die uns zum Nachdenken brachten und letztlich zum Handeln. Das Produkt im Glas fällt in unseren Überlegungen durch, weil im Schnitt fünf Mal so teuer wie aus dem Becher. Die erste Anschaffung ist teilweise auch aus dem schädlichen Material, aber zumindest einmalig: ein Joghurtzubereiter für knapp 20 Euro. In sieben kleinen Gläsern kann man das Zeug selbst herstellen. Aus Milch und ein paar Teelöffeln gekauften Joghurts oder aus zu züchtenden Kulturen.

Mehrkosten für Milch aus der Flasche werden ausgeglichen

Wir bevorzugen den schon fertigen Joghurt und kommen bei Zutat Nummer zwei ins Grübeln: Kaufen wir die Milch in Tetra-Paks, ist abfallmäßig wenig gewonnen, denn die sind innen ebenfalls mit Kunststoff beschichtet. Also entschließen wir uns für Milch aus Glasflaschen. Die ist in der Regel rund 50 Cent teurer als in der beschichteten Pappe vom Discounter. Weil aber der selbst gemachte Joghurt für die nächsten fünf Portions-Generationen verwendet werden kann, werden die Mehrkosten unterm Strich abgemildert.

Hausmarke ist cremig und schmackhaft

Prognose meiner Tochter bei ihrem Besuch: „Ich wette, das haltet ihr niemals durch.“ Der Aufwand für die Eigenproduktion ist in der Tat gewöhnungsbedürftig: vor dem Schlafengehen das Gerät anknipsen, nach dem Aufwachen aus- und die Gläser kaltstellen. Die Verwandlung von Flüssigem zu Joghurt dauert rund acht Stunden bei konstanten 37 Grad. Dafür ist das Ergebnis ein Knüller – die Hausmarke ist sehr cremig und schmackhaft. Bei sieben Gläsern kommen wir mit einer Zubereitung pro Woche hin.

Tiefkühlkost mit ökologischem Haken

Und das Obst? Die für uns obligatorischen Bananen und Äpfel bekommt man auch ohne Tüte, egal ob beim kleinen Händler oder im Supermarkt. Die Beeren kaufen wir ab sofort tiefgefroren, in Schachteln aus reiner Pappe. Muss man halt in der Nacht vor dem Frühstück portionsweise auftauen. Der ökologische Haken: Tiefkühlkost belastet das Klima ebenfalls. Und auch die lange Reise der Bananen von den Plantagen bis zu uns ist pure Umweltsünde.

Plastikmüll schrumpft um ein Drittel

Es ist zweifellos schwer, alles richtig zu machen. Bei uns bleibt es beim Bananen-Kauf. Fazit nach zwei Monaten: Wir ziehen es tatsächlich durch, und nach ein paar Gängen sind Zubereitung und Aufwand reine Routine, weil es sich lohnt – das Frühstück schmeckt besser, und der Plastikmüll ist etwa um ein Drittel geschrumpft. Schade, dass ich nicht mit meiner Tochter gewettet habe.

Lesen Sie im nächsten Teil: Plastik vermeiden beim Einkauf.

Von Mark Daniel