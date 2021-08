Leipzig

Sommerkino an einer verkehrsreichen Magistrale, das klingt so erfüllend wie Meditation an einem Autobahnbahnkreuz. Auf dem Vorplatz des Verlagshauses im Peterssteinweg hat es trotzdem bestens funktioniert – dank besonderer Maßnahmen.

Durch spezielle Kopfhörer waren Störfaktoren von außen quasi ausgeknipst und volle Konzentration auf die Filme garantiert. Außerdem entpuppten sich die für Verkehrsteilnehmer so nervtötenden Baumaßnahmen rund um den nahegelegenen Leuschnerplatz für Cineasten als Segen – am Peterssteinweg kreischten keine Straßenbahnschienen.

Quer durch alle Genres

Das sechstägige Programm bediente alle Genres. Die Dokumentation „Wer wir waren“ machte den Anfang – ein eindrucksvolles Werk über die Zerbrechlichkeit unseres Planeten. Es folgten John Krasinskis Horrorthriller „A Quiet Place“, der Animations-Blockbuster „Ratatouille“, die herrliche Komödie „Willkommen bei den Sch’tis“, der Gangster-Kult „Pulp Fiction“ und das Drama „Die Verlegerin“. Stilecht gab’s dazu stets Popcorn und mehr aus dem Café Satz.

Trotz des oft schlechten bis durchwachsenen Wetters kamen mehr als 600 Zuschauerinnen und Zuschauer, an einem Abend wurden im Eiltempo die durchweichten Liegestühle gegen wetterfeste getauscht. Kooperationspartner der LVZ waren die Barmer Krankenkasse, Gromke Hörzentrum, Konsum Leipzig, LVZ Post und die Unitas Wohnungsgenossenschaft, die Technikpartner lieferte und betreute BigCinema. Für das nächste Jahr wird schon jetzt über gutes Wetter und die nächste Zusammenarbeit verhandelt. Wie heißt es im Abspann von „Zurück in die Zukunft“? Fortsetzung folgt.

Von Mark Daniel