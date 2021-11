Leipzig

Im Jahr 1999 wurde Engelsdorf eingemeindet und gehört seitdem zu Leipzig: Wir haben sechs Frauen und Männer im Osten der Messestadt getroffen, die ihre Heimat schon als Kind geliebt haben, auf ein langes Geschäftsleben zurückblicken oder gerade ein eigenes Haus für die Familie sanieren.

Anna Reichelt, 25, Projektmanagerin

Turnerin Anna Reichelt auf dem Weg zum Training beim TSV Leipzig-Engelsdorf. Quelle: Regina Katzer

„Schon mein Papa ist in Engelsdorf groß geworden“, erzählt Anna Reichelt, die mit drei Geschwistern aufwuchs. Als Kinder seien sie allein in die Schule und zum Training gegangen. Heute arbeitet die 25-Jährige im Projektmanagement bei einer Eventagentur im Leipziger Zentrum-Süd, und fährt am liebsten mit dem Fahrrad in die Stadt. Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Elisabeth turnt sie seit der zweiten Klasse beim TSV Leipzig-Engelsdorf. Beide haben sich dem leistungsorientierten Breitensport verschrieben – drei Mal zwei Stunden wöchentlich. Außerdem engagieren sie sich als Übungsleiterinnen in der AK 8/9 und als Kampfrichterinnen. „Ich wollte nie weg aus meinem Dorf. Die Stadt ist mir zu laut“, plaudert die junge Frau, die mit ihrem Freund in Engelsdorf ein Haus aus den Siebzigerjahren saniert. „Als Ausgleich zum Alltag sitze ich an der Nähmaschine. Angefangen habe ich mit Turnanzügen für mich, später auch für die Vereinskinder“, erzählt Anna.

Prof. Dr. Michael Maul, 43, Bach-Botschafter

Prof. Dr. Michael Maul kommt aus Engelsdorf und ist Intendant des Leipziger Bachfestes. Quelle: Regina Katzer

Der Musikwissenschaftler Michael Maul ist Intendant des Leipziger Bachfestes und gebürtiger Engelsdorfer. „Ich bin tief verwurzelt. Die Vorfahren meiner Mutter gehörten zum alten Engelsdorfer Bauernadel“, erzählt der 43-Jährige. Studiert hat der dreifache Familienvater in Leipzig, promoviert in Freiburg und als Gastprofessor an der Johns Hopkins University in den USA gearbeitet. Sesshaft geworden ist der Weltbürger aber im Dorf, fünf Straßen von seinem Elternhaus entfernt. Hier genießt er „das ländliche Gefühl mit den Vorteilen einer Stadt“, wie er sagt. Bis zur achten Klasse hat er die POS „Friedrich Engels“ besucht und auf dem Rodelberg beim Springen seine Skier geschrottet. „Der Ort ist seitdem deutlich gewachsen, hat aber dennoch seinen Charakter nicht verloren.“ Vielleicht hat er auch die DNA seiner Oma geerbt, spekuliert der Bach-Botschafter. Sie sei gerne in den Urlaub gefahren, aber wenn sie den heimischen Wasserturm von Weitem erblickte, sei ihr das Herz aufgegangen.

Sylke Prüfer, 51, Pflegedienstleiterin

Schwester Sylke Prüfer ist seit knapp 30 Jahren für die Alten und Schwachen von Engelsdorf im Einsatz. Quelle: Regina Katzer

Schwester Sylke, die in Engelsdorf aufgewachsen ist, feiert nächstes Jahr 30-jähriges Dienstjubiläum in der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental. Die gelernte Krankenschwester kann sich keinen schöneren Beruf vorstellen: „Ich wollte nie etwas anderes machen. Menschen zu helfen ist meine Berufung“, erzählt Sylke Prüfer, Mutter zweier erwachsener Kinder. „Ich war sechs Jahre alt, als ich einer alten Frau geholfen habe, ihren Handwagen mühevoll von Engelsdorf nach Sommerfeld zu ziehen“, erinnert sich die Pflegedienstleiterin der Sozialstation, die auch als Einrichtungsleiterin der Tagespflege tätig ist. „Als ich am 2. September 1992 angefangen habe, bin ich mit einem orangefarbenen Skoda zu meinen vier Patienten nach Hause gefahren“, so Schwester Sylke, die auch als zertifizierte Wundtherapeutin tätig ist. „Die Patienten klingeln auch manchmal an meiner Wohnungstür.“

Birgit Holzmann, 53, Büroleiterin

Birgit Holzmann arbeitet als Büroleiterin beim Anglerverband mit Sitz in Engelsdorf. Quelle: Regina Katzer

Die ehemalige Sächsische Fischkönigin Birgit Holzmann erinnert sich, dass sie als Fünfjährige bei den „frohen Herrgottsstunden“ in der katholischen Gemeinde St. Gertrud in Engelsdorf war. „Ich wohnte mit den Eltern und meinem Bruder in Borsdorf. Pfarrer Dieter Schöne sammelte die Kinder der umliegenden Dörfer mit dem Trabi ein und brachte uns zur Religionsstunde“, plaudert die 53-Jährige, die später eine kaufmännische Lehre im Engelsdorfer Zentrifugenbau absolvierte. Seit 19 Jahren arbeitet sie im Anglerverband Leipzig. Als Büroleiterin kümmert sich die zweifache Mutter um das Hobby von 13000 Fischersleuten. „Ich fühle mich hier wohl, kenne viele Leute und schätze den kurzen Weg in die Stadt. Es ist viel Positives im Ort passiert. Was ich mir allerdings wünsche, ist die Drogerie im ehemaligen Aldi, die seit Jahren geplant ist“, verrät sie. Ihr Ehrenamt als Revisorin im Ex-Turnverein ihrer erwachsenen Kinder möchte sie nicht missen.

Matthias Peuckert, 65, Vizepräsident

Matthias Peuckert ist Vizepräsident beim SV Lokomotive Engelsdorf. Quelle: Regina Katzer

Matthias Peuckert lebt seit 1955 in Engelsdorf, hat als Kind auf den Feldern gespielt und ist mit dem Rad zu den Kiesgruben gefahren. „Damals konnte ich mir nicht vorstellen, in der Stadt zu wohnen“, erzählt der 65-jährige ehemalige Bauingenieur. Die junge Gemeinde von St. Gertrud bescherte ihm Geborgenheit und auch über die Zeit an der Polytechnischen Oberschule gäbe es nur Gutes zu berichten. Heute engagiert sich der zweifache Familienvater, der in Dresden studiert und 37 Jahre lang Fußball gespielt hat, als ehrenamtlicher Vizepräsident beim SV Lokomotive Engelsdorf. Stolz verweist er auf den neuen Kunstrasenplatz. Ein Mal sei er aus dem Dorf ausgebüxt: „Ich lebte mit Frau und zwei Kindern in einer Mietwohnung der Reichsbahn. Mit Ofenheizung und anfänglich Plumpsklo. Als wir eine Vier-Raum-Wohnung in Grünau mit Fernheizung bezogen, war das ein Traum.“ Ein Mal pro Woche besuchte er seine alte Heimat, ging zum Kicken und schaute bei den Eltern und Freunden vorbei. 1996 kehrte die Familie nach zehn Jahren in der „Platte“ zurück in den Leipziger Osten.

Horst Oppermann, 90, Rentner

Horst Oppermann lebt schon sein ganzes Leben in Engelsdorf. Quelle: Regina Katzer

Horst Oppermann ist ein waschechter Engelsdorfer. „Ich kam vor 90 Jahren im Elternhaus hinter der damaligen Schule zur Welt. Durch ein Loch im Zaun bin ich morgens oft schnell zum Unterricht geschlüpft“, erzählt der Witwer, dessen Frau Anfang des Jahres am Corona-Virus gestorben ist. Das Ehepaar hatte von 1958 bis 1992 ein Gartencenter mit einem 500 Quadratmeter großen Gewächshaus, Mitarbeitern und Lehrlingen bewirtschaftet. In den Urlaub ging es für die Familie nur ein Mal im Jahr. 14 Tage lang im Januar ins thüringische Friedrichshöhe. Sohn Sven wurde von der Schule freigestellt, und das Lernmaterial reiste mit. Geschäftlich spezialisierten sich die Oppermanns auf Arznei- und Jungpflanzen, später kam der Versandhandel dazu. „Auch die Leipziger Frühjahrsmessen haben wir mit großen blühenden Azaleen ausgeschmückt“, erinnert sich Opa Horst, der zwei Enkelkinder und drei Urenkel hat.

Von Regina Katzer