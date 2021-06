Leipzig

Zu den Merkwürdigkeiten des neuen Leipziger Mietspiegels gehört, dass es in Gohlis fast keine sehr guten Wohnlagen gibt. Nur das Villenviertel am Poetenweg ist in die höchste der vier Lage-Klassen gerutscht. Ansonsten teilen sich Gohlis-Süd und Gohlis-Mitte jeweils zur Hälfte in „gute“ und „mittlere“ Lagen auf. In Gohlis-Nord sind es überwiegend „einfache“ Lagen, was zum Beispiel für günstige Mieten in der sehr schönen Krochsiedlung spricht.

Bei den Preisen für Eigentumswohnungen kommt Gohlis-Süd auf Platz 12, Gohlis-Mitte auf Platz 18 unter allen 63 Leipziger Stadtteilen. In den ohnehin schon dicht besiedelten Vierteln finden sich aber kaum noch freie Baugrundstücke. Umso mehr fallen die neuen Projekte in diversen Lücken dann auf. Etwa gegenüber der Friedenskirche: Dort soll in der Berggartenstraße 2 ein Sechsgeschosser im nächsten Frühjahr fertig werden. Von den zehn Apartments (ab 4850 Euro pro Quadratmeter) ist laut dem Berliner Investor Propos nur noch ein einziges frei.

Zur Galerie Von der noblen Neubau-Villa über sozial geförderte Wohnanlagen bis zu großen Sanierungsvorhaben bei historischen Häusern reicht das aktuelle Baugeschehen in Leipzig-Gohlis. Hier folgen wichtige Projekte in 24 Bildern.

An der aktuellen Baustelle in der Blumenstraße 68 ruft die Invest Concept GmbH zwischen 5000 und 5200 Euro pro Quadratmeter auf. Bei der größten der 14 dort geplanten Wohnungen bedeutet das über eine Million Euro. Noch etwas edler (zwischen 4200 und 5800 Euro) werden die neun Einheiten, welche der Projektentwickler Wincon gerade in der Fritz-Seeger-Straße 10 hochzieht: 1,2 Millionen Euro kostet hier der Penthouse-Traum mit riesigen Dachterrassen auf insgesamt 280 Quadratmetern. Diese Wohnung ist aber längst verkauft.

Größtes Projekt im Nobelsegment an der Etkar-André-Straße

Ähnliche Vorhaben – stets mit Tiefgarage, Fußbodenheizung, hochwertigen Bädern – gibt es noch etwa ein Dutzend in Gohlis. Doch das sind eben alles keine großen Stückzahlen. Mal geht es um vier neue Wohnungen in der Schlotterbeckstraße 6 (Projekt Partner GmbH), mal um acht in der Schlotterbeckstraße 2 (Becker-Immobilien) oder um zehn in der Bleichertstraße 10 (Helma Bau/Koengeter Immobilien). Für Selbstnutzer im Erstbezug sind 4200 Euro pro Quadratmeter jetzt fast schon ein Schnäppchen. In der Etkar-André-Straße 37, wo das größte Projekt dieser Art mit 27 Eigentumswohnungen geplant ist, verlangt der Berliner Investor Ziegert 4400 bis 4800 Euro. Dieses Haus an der Ecke zur Michael-Kazmierczak- und Gottschallstraße soll Mitte 2023 stehen.

In der Fritz-Seeger-Straße 10 errichtet die Leipziger Wincon zurzeit neun Apartments über einer Tiefgarage. Die Lage der Stadtvilla wurde so ausgerichtet, dass ein geschützter kaukasischer Flügelnussbaum erhalten bleiben kann. Quelle: Homuth & Partner

Für Mieter interessanter dürften die großen Bauvorhaben sein, die meist in Gohlis-Nord spielen. So hat Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia jüngst an der Maria-Grollmuß-Straße sechs Häuser mit 99 Wohnungen fertiggestellt. Davon kamen 50 wegen einer sozialen Förderung zu Kaltmieten von 6,50 Euro pro Quadratmeter auf den Markt. Die nicht geförderten liegen bei 9 Euro kalt. Ganz in der Nähe – neben der Aral-Tankstelle in der Landsberger Straße – drehen sich noch die Kräne. Dort baut der städtische Großvermieter LWB zurzeit 106 Sozialwohnungen (Kaltmiete von 6,50 Euro) plus eine Kita mit 165 Plätzen. Richtfest soll noch dieses Jahr sein.

Stadt will Vorhaben an der Bremer Straße blockieren

Direkt neben der Krochsiedlung – in der Bremer Straße – hat der Baukonzern Bonava Ende 2020 zwei Neubauten mit 65 Wohnungen und Tiefgarage an den Eigentümer Industria Wohnen übergeben. Investitionssumme: über 17 Millionen Euro. „Alle waren im Handumdrehen bezogen, offenbar hat die Miete gepasst“, sagt Projektleiter Andreas Thimm. Kurz danach öffnete schräg gegenüber noch eine neue Kita der BBW Leipzig Gruppe mit 120 Plätzen.

Bonava würde nun gern auf dem Nachbargrundstück (in Richtung Netto-Markt) noch zwei Häuser mit 80 Wohnungen errichten, erklärt Thimm. „Dafür haben wir bei der Stadt Bauanträge eingereicht.“ Doch das Rathaus tüftelt seit 2016 an einem Bebauungsplan für die gesamten Freiflächen östlich der Krochsiedlung. Dabei sollen auch noch eine Kita und eine Schule eingeordnet werden. Um die Bonava-Anträge erst mal auf Eis legen zu können, soll der Stadtrat am 23. Juni eine Veränderungssperre für das Gebiet beschließen, das etwa gleich groß wie die Krochsiedlung (über 1000 Wohnungen) ist. Thimm würde das bedauern. „Wir möchten mit den zwei neuen Häusern auch den Straßenbau fortsetzen und die Verkehrsspange in dem Viertel ordentlich schließen.“ Im Moment ist die Zufahrt noch eine Sackgasse und wird oft zugeparkt.

Östlich der Bremer Straße hat Bonava soeben 65 Wohnungen geschaffen. Für zwei weitere Häuser mit 80 Wohnungen (in Richtung Netto-Markt) will die Stadt aber vorerst keine Genehmigung erteilen. Quelle: Jens Rometsch

Mit Abstand die meisten Unterkünfte in Gohlis schafft die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft (VLW). Genauer gesagt saniert sie seit 2017 ganze Karrees historischer Bauten aus der Weimarer Zeit. Sie befinden sich alle unweit vom Arthur-Bretschneider-Park, waren lange stillgelegt. Nach dem „Riemann-Quartier“ an der Coppi- und Renkwitzstraße (34 Wohnungen) folgte das „Gohliser Idyll“ in der Otto-Adam-Straße (36 Wohnungen). Bis Februar 2022 wird dort noch der erste VLW-Neubau nach der Wende fertiggestellt, so Sprecher Christian Glöckner. Dieser bekommt 27 barrierearme Zwei-Raum-Wohnungen, Laubengänge, einen großen Fahrstuhl und Gewerbe im Erdgeschoss. „Damit können wir erstmals Mitgliedern mit Mobilitätseinschränkungen geeigneten Wohnraum anbieten.“

VLW startet Großprojekt am Bretschneiderpark im Sommer

Im April 2021 wurden die letzten der 46 frisch sanierten Wohnungen in einer Zeile an der Kroker- und Wustmannstraße bezogen. Auch bei diesen sieben Genossenschaftshäusern ist es nun eine Freude zu sehen, mit welcher Akribie das Leipziger Büro W&V-Architekten die denkmalgeschützte Substanz aufgearbeitet hat. Im Hof entstand neben dem Spielplatz sogar ein Vogelturm, wo es fleißig zwitschert.

In diesem Sommer beginnt die Genossenschaft VLW mit der Komplettsanierung vom "Kleisthof". 132 Wohnungen entstehen in den stillgelegten Häusern an der Kleist-, Coppi- und Lützowstraße. Gegenwärtig sind sie mit Sicherungsnetzen verhangen. Quelle: Jens Rometsch

Mit dem „Kleisthof“ startet die VLW in diesem Sommer das umfangreichste Projekt für 31 Millionen Euro, erläutert Glöckner. Dabei wird ein gewaltiges Ensemble an der Kleist-, Coppi- und Lützowstraße, das derzeit noch ein Kleid aus grauen Sicherungsnetzen trägt, vollständig saniert. Mitte 2023 sollen die 132 Wohnungen an dieser Stelle bezugsfertig sein. Im Hof plant die Genossenschaft eine Tiefgarage mit knapp 100 Stellplätzen. Deren Dach wird natürlich begrünt.

Von Jens Rometsch