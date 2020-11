Stellen sich den Fragen beim LVZ-Talk: die Leipziger Ärzte Christoph Lübbert (Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin an der Uniklinik), Armin Sablotzki (Chefarzt der Klinik für Anästhesie- und Intensivtherapie am Klinikum St. Georg) und Michael Borte (Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission). Quelle: Alexander Weingarten, Hans-Jürgen Heyer,