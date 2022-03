LVZ-Talk diskutiert über Krieg in der Ukraine und die Folgen

Leipzig

Er war für Donnerstag um 18 Uhr in der LVZ-Kuppel geplant, aber das Thema wechselt aus aktuellem Anlass. Der LVZ-Talk beschäftigt sich nicht mehr mit der öffentliche Kontroverse zum Radfahren auf dem Leipziger Ring, sondern mit dem Krieg in der Ukraine und den Folgen. Der Fahrrad-Talk wird auf einem späteren Zeitpunkt verschoben. Zu den Gästen der Ukraine-Runde gehören ein Vertreter der Stadt, Jelena Hoffmann aus Chemnitz, die gebürtige Moskauerin war SPD-Bundestagsabgeordnete und Ex-Honorarkonsulin der Ukraine in Sachsen, Renate Voigt, Vorsitzende des Ukraine-Vereins in Leipzig und ein oder eine Ost-Europa-Experte/in des Leipziger Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur Ost-Europas.

Die Debatte wird im Internet auf LVZ.de gestreamt. Zuschauer können vorab oder live Fragen stellen. Außerdem haben bis zu 50 Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, vor Ort dabei sein. Anmeldung ab sofort im Internet unter https://aktion.lvz.de/umfrage/talkanmeldung.

Ihre Fragen können Sie per E-Mail unter newsdesk@lvz.de (Betreff: LVZ-Talk) stellen, bei Facebook oder via Twitter unter dem Hashtag #LVZTalk.

Von abö