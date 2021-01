Leipzig

Wie bekommen Sachsens Schüler in diesem Jahr eigentlich ihre Zeugnisse? „Wir werden im Laufe der nächsten Woche entscheiden, ob wir verantworten können, zumindest Kitas und Grundschulen am 15. Februar wieder zu öffnen“, sagt Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) am Dienstagabend im LVZ-Talk. Sollte das der Fall sein, bekommen die Kinder ihre Zeugnisse in den Bildungsstätten. Wenn nicht, dann möglicherweise sogar auf dem Postweg. Das werde noch geprüft, wie so vieles in diesem Corona-Schuljahr, das Lehrer, Schüler, Eltern vor enorme Herausforderungen stellte und stellt.

Elternrat: Viele Kinder haben Anschluss verloren

„Es gibt viele Kinder, die den Anschluss verloren haben“, konstatiert Nancy Hochstein, die Vorsitzende des Kreiselternrates Leipzig. Deshalb sei ihr großer Wunsch, einen verlässlichen Eltern-Newsletter zu haben. Sie fordert, dass das Ministerium genau aufzeigt, was passiert, wenn die Kinder nicht am 15. Februar wieder in die Schule können. „Ein verlässlicher Fahrplan und eine Orientierung für unsere Kinder sind notwendig“, so Hochstein.

Minister: Sind im permanenten Krisenmodus

Da bittet der Kultusminister allerdings um Verständnis. „Es ist schwer zu sagen, was passiert. Ich bin immer in der Situation, nachsteuern zu müssen. Wir befinden uns im permanenten Krisenmodus.“ Sein Ziel sei es, so viel Präsenzunterricht wie möglich zuzulassen – bei festen Klassen und Wechselunterricht an weiterführenden Schulen, sobald es die Inzidenzwerte in Sachsen zulassen. Dann könne es gelingen, Schulen „in einem geschützten System“ und mit einem Hygienekonzept wieder zu öffnen. Als nächstes seien ab 8. Februar die Abschlussklassen in den Berufsschulen dran. Bei einer Wiedereröffnung der Schulen will Sachsen allerdings keine verpflichtenden Corona-Tests einführen. Dafür fehle die Rechtsgrundlage, so Piwarz.

Abiturient: Digitalunterricht nicht per se schlechter

Ein Problem ist auch: Die notwendige Technik ist nicht überall ausreichend vorhanden – oder sie funktioniert nicht richtig. So fällt das digitale Unterrichtssystem Lernsax immer wieder aus. „Lernsax ist ein System, das seit 2010/11 in Sachsen eingesetzt wird“, erklärt Piwarz. Es sei nie gedacht gewesen, 100 Prozent digitalen Unterricht an allen Schulen gleichzeitig zu ermöglichen. Mittlerweile habe man nachgebessert und das System sich stabilisiert. „Es läuft von Fach zu Fach unterschiedlich. Ich würde daher nicht sagen, dass Digitalunterricht per se schlechter ist. Es fehlt aber ein wenig der Druck“, schätzt Marius Wittwer von der Berufsfachschule „ Karl Heine“ ein. „Die Pandemie hat die negativen Seiten des Bildungssystems deutlich gemacht.“

Minister: Es wird kein Not-Abitur geben

Der Jugendliche macht sich große Sorgen um sein Abitur, fordert faire Prüfungen und hat dafür schon mehr als 1000 Unterschriften gesammelt. Piwarz erinnerte daran, dass Abiturienten in diesem Schuljahr nicht sämtlichen Unterrichtsstoff parat haben müssten und eine Teilnahme am ersten Prüfungstermin freiwillig sei. Ein Not-Abitur solle es aber nicht geben. „Das wäre eine Notlösung, die ich nicht will“, so Piwarz. Wittwer: „Mir ist wichtig, dass wir keine weiteren Fehler machen. Wir brauchen einen Fahrplan.“ Derzeit sei unklar, was im Februar/März passiert, wenn neue Mutationen auftreten und Schulen möglicherweise wieder geschlossen werden müssten.

Wo bleibt die „Ruckrede“ des Ministers, die Lehrer zu ermuntern, einen besseren digitalen Unterricht anzubieten? „Auch beim Präsenzunterricht gibt es große Unterschiede. Lehrer sind frei in ihrer Unterrichtsgestaltung, wir geben mit dem Lehrplan nur den Rahmen vor“, sagt Piwarz: Deshalb tue er sich schwer, klare Regeln vorzugeben, wie Online-Unterricht stattfinden muss. „Wir müssen Lehrern Zeit geben, sich darauf einzustellen.“

GEW-Landeschefin: Schuljahr ist nicht verloren

Uschi Kruse, die Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW), sagt: „Ich vertraue Lehrern und muss nicht an sächsische Lehrerschaft appellieren, dass sie ihren Job machen“, so Kruse. Jüngere könnten wahrscheinlich besser mit Technik umgehen, die Älteren haben hingegen mehr pädagogische Erfahrung. Der Minister kündigte an, dass der Freistaat Sachsen mehr Geld in die Fort- und Ausbildung seiner Lehrer stecken wird. GEW-Landeschefin Kruse: „Das Schuljahr ist nicht verloren gegangen. Aber es wird Schüler mit großen Lernrückständen geben.“

Von Mathias Orbeck