LVZ-Test: Das sind die besten vietnamesischen Restaurants in Leipzig

Fast jeder hat in seinem Viertel mindestens eins um die Ecke: Vietnamesische Restaurants erfreuen sich seit einiger Zeit wachsender Beliebtheit. LVZ-Reporterin Katharina Stork hat in einem nicht repräsentativen Test fünf Restaurants unter die Lupe genommen.

Pholosophy – Vietnamese Eatery im Peterssteinweg

Was gibt’s hier? Große Auswahl an vietnamesischen Vorspeisen, vor allem bekannte Wok-Gerichte mit verschiedensten Soßen: Erdnuss, Curry, Mango-Kokos, Teriyaki. Beilagen zu Fleisch oder Tofu sind – typisch vietnamesisch – Reis und Reisbandnudeln. Wer Lust hat, kann aus verschiedenen Komponenten (Sauce, Beilage, Fleisch oder Tofu) seinen eigenen Wok-Klassiker zusammenstellen. Die Getränkekarte bietet neben alkoholfreien und alkoholhaltigen Getränken auch frische Limonaden, Lassis und bekannte Cocktails wie Mai Tai oder Moscow Mule.

Frische Limettenlimonade und vegetarische Teigtaschen zur Vorspeise. Quelle: Katharina Stork

Wie fühlt sich’s hier an? Dunkle Fliesen und Holzakzente erzeugen eine schummrige Gemütlichkeit, die Tische sind vereinzelt durch Topfpflanzen abgetrennt, eine leicht exotische Atmosphäre kommt auf. Die rustikalen Möbel stehen in angemessenem Abstand, sodass private Gespräche größtenteils auch privat bleiben. Der Freisitz ist zweckmäßig, aber fröhlich dekoriert mit bunten Lampions.

Zweckmäßiger Freisitz mit fröhlichen Lampions: Pholosophy am Peterssteinweg. Quelle: André Kempner

Das Besondere: Neben dem Dessert-Klassiker „Gebackene Banane“ gibt es süßen Klebreis – wahlweise mit Mango oder mit Vanilleeis. Sündhaft süß, aber jeden Bissen wert. Vor allem der Geschmack der überaus weichen Mango explodiert förmlich im Mund.

Wie schmeckt’s? Der Tofu ist außen schön knusprig, innen weich, schmeckt aber ohne Sauce etwas fad. Dazu gibt es noch frischen Salat und knackiges Gemüse, der gesondert gereichte Reis ist angenehm kompakt und keineswegs trocken.

Wer wird hier fündig? Vegetarier finden auf jeden Fall das eine oder andere Hauptgericht und die passende Vorspeise dazu, insgesamt ist die Karte jedoch relativ fleischlastig. Vorteil für Familien: Durch die flexibel zusammenstellbaren Wok-Gerichte können sich Kinder das heraussuchen, was ihnen schmeckt.

Sternchen: 4,5 von 5

Peterssteinweg 10, Telefon 0341 25356259, Öffnungszeiten täglich 11 Uhr bis 22.30 Uhr

Bàtu in der Gottschedstraße 11

Was gibt’s hier? Snacks für den kleinen Hunger, kleine Suppen als Vorspeise, eine Auswahl an großen Suppen und typischen Hauptspeisen mit wahlweise Reis oder Nudeln. Dessert-Trend: Mochi in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Reisnudelsuppe: Einmal mit Tofu und einmal mit knuspriger Ente. Quelle: Katharina Stork

Wie fühlt sich’s hier an? Die Inneneinrichtung changiert zwischen nüchtern und verspielt fernöstlich. Kein großes Klimbim, aber die sanften Farben und das warme Licht lassen es entspannt und heimelig werden. Durch den schlauchförmigen Verlauf sitzt man ungestört. Nach hinten raus lockt der Freisitz bei gutem Wetter, Trubelfreunde setzen sich in den Außenbereich an der Gottschedstraße.

Das Besondere: Die außergewöhnlich große Auswahl, sowohl bei kleineren Gerichten als auch bei den Hauptgerichten – da fällt die Entscheidung schwer.

Warme Farben und kein unnötiges Deko-Klimbim: Im Bàtu herrscht eine angenehm unaufgeregte Atmosphäre. Quelle: André Kempner

Wie schmeckt‘s? Sehr fein. Die Reisbandnudelsuppe bietet eine angenehm gewürzte Brühe in einer großen Portion – extra dazu gereichte Limette oder scharfe Soße können den Geschmack je nach Vorliebe variieren.

Wer wird hier fündig? Vegetarier und Fleischesser haben jeweils eine große Auswahl – da findet jeder etwas.

Sternchen: 4 von 5

Gottschedstraße 11, Telefon 0341 96256690, Öffnungszeiten täglich 12 Uhr bis 23 Uhr

La Che in der Gohliser Straße 25

Was gibt’s hier? Eine kleine Karte, die es in sich hat: Feinste Zutaten, die den gehobenen Preis rechtfertigen. Eine Seite Vorspeisen, darunter Edamame und eine elegante Neuinterpretation der Sommerrolle. Zwei Seiten Hauptspeisen mit vietnamesischen Klassikern und unter anderem ein herausragendes Argentinisches Hüftsteak an Zitronengras-Tomaten-Soße.

Herrlich weich: Das Argentinische Hüftsteak mit Teriyaki-Soße und Reis. Quelle: Katharina Stork

Wie fühlt sich’s hier an? Elegant, ohne abgehoben zu wirken. Der Service ist unaufdringlich und angenehm, die Inneneinrichtung ist dezent und durch die warmen Holzaccessoires dennoch gemütlich.

La Che in der Gohliser Straße: Dezent elegante Inneneinrichtung, gemütliche Amtosphäre. Quelle: André Kempner

Das Besondere: Hohe Fleischqualität und eine Variation vietnamesischer Burger – die könnten beim nächsten Test fällig sein.

Wie schmeckt‘s? Herausragend. Die Portionsgröße meint es sehr gut mit den Gästen. Gemüse und Salat sind knackig und sehr frisch, das Fleisch ist herrlich weich.

Wer wird hier fündig? Vor allem Fleischliebhaber. Vegetarier müssen sich mit einer Auswahl von drei Gerichten begnügen. Für Kinder gibt es eigens ein „Kids-Menü“.

Sternchen: 5 von 5

Gohliser Straße 25, Telefon 0341 5938100, Öffnungszeiten täglich 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Cà Pháo in der Karl-Liebknecht-Straße 114

Was gibt’s hier? Die Betreiber versprechen die Zubereitung der Speisen nach traditionellen Rezepten, orientiert an der in Asien sehr populären Form des Street Food. Suppen, Sommerrollen, Frühlingsrollen, Teigtaschen und mehr gibt’s als Starter, frische Salate und landestypische Hauptspeisen mit unterschiedlichsten Soßen und Zutaten – mit oder ohne Fleisch. Zum gängigen Getränkeangebot kommt Hausgemachtes wie Mango-Lassi, Eistee und Lyche-Soda. Original vietnamesischer Kaffee ist ebenfalls zu haben.

Wie fühlt sich’s hier an? Das Cà Pháo ist trotz des Fliesenbodens sehr gemütlich. Helles Gelb an den Wänden, geschmackvolle und kitschfreie Deko, massives Holzmobiliar – insgesamt eine warme Atmosphäre mit genug Luft dazwischen. Selbst das „stille Örtchen“ ist liebe- und stilvoll gestaltet. Genug Plätze gibt es auch open air vor dem Laden.

Geschmackvolle und kitschfreie Deko: Ca Pháo im Leipziger Süden. Quelle: André Kempner

Das Besondere: Zu den flüssigen Spezialitäten zählt Chanh dá, frisch gepresster Limettensaft mit Eiswürfeln und braunem Zucker; ein in Vietnam sehr populäres Naturgetränk und besonders belebend an warmen Sommertagen.

Wie schmeckt’s? Unsere Behauptung: Nirgends kann man in Leipzig besser preisgünstig vietnamesisch essen! Die Vorspeise – Seetang-Gurken-Salat für 3,50 Euro – ist eine kühle, erfrischende Delikatesse. Das für den Test ausgesuchte Hauptgericht Sot Lac (ab 7,90 Euro) mit cremiger Erdnuss-Curry-Kokos-Soße und gesunder Schärfe ist eine absolute Köstlichkeit.

Köstlich: Die cremige Erdnuss-Curry-Kokos-Soße bringt eine gesunde Schärfe mit. Quelle: Katharina Stork

Wer wird hier fündig? Wer Wert darauf legt, dass mit regionalen Produkten und ohne Zusatzaromen gekocht wird, ist hier an der richtigen Adresse; auch Glutamat ist hier verpönt. Sowohl Vegetarier als auch Fleischesser haben gleichermaßen genügend große Auswahl.

Sternchen: 5 von 5

Karl-Liebknecht-Straße 114, Telefon 0341 65874821, Öffnungszeiten täglich Mo bis Fr 11.30 bis 22.30, Sa & So 12 bis 22.30 Uhr

Quan Xanh in der Zschocherschen Straße 48

Was gibt’s hier? Traditionell vietnamesische Küche – aber alles vegan. In fast jedem Gericht findet sich Tofu und/oder Seitan. Die große Vorspeisenkarte mit eher seltenen Gerichten wie einem vietnamesischem Crêpe mit Seitan-Füllung macht die Auswahl schwer. In den Soßen der Hauptgerichte findet sich oft Kokosmilch, Beilage sind wie so oft die Klassiker Duftreis oder Reisbandnudeln.

Wie fühlt sich’s hier an? Bistroesk. Die gedrängten Tische auf der relativ kleinen Gastraumfläche erzeugen eine geschäftige Gemütlichkeit, das Klappern der Töpfe dringt aus der halb geöffneten Küche und steigert die Vorfreude. Warme Holzakzente an den Wänden bringen den vietnamesischen Anklang rein.

Bistrogefühl, aber trotzdem gemütlich: Das Quan Xanh auf der Zschocherschen Straße bietet nur veganes Essen an. Quelle: André Kempner

Das Besondere: Für ein komplett veganes Restaurant ist die Speisekarte bemerkenswert ausführlich. Hier kann jeder bewusste Pflanzenbevorzuger schlemmen, ohne noch einmal nachzufragen, ob auch wirklich alles auf Pflanzenbasis zubereitet wird – Bio-Tofu inklusive.

Die Kokosnote in der Ramen-Nudelsuppe bringt das gewisse Etwas, der Tofu ist Bio. Quelle: Katharina Stork

Wie schmeckt’s? Raffiniert und wunderbar ausbalanciert. Die Ramen-Nudelsuppe mit Kokosmilch besticht durch knusprigen Seitan und herrlich weichen Tofu in leckerer Brühe mit Kokosnote. Riesige Portion, mit Vorspeise davor fast nicht zu schaffen.

Wer wird hier fündig? Wirklich jeder. Sogar ein überzeugter Fleischesser schließt hier genießerisch die Augen. Die große Auswahl in der Speisekarte bietet auch Kindern die Möglichkeit, sich das Beste herauszupicken.

Sternchen: 5 von 5

Von Katharina Stork