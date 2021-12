LVZ-Test mit falschem QR-Code: Wie leicht ist 2G in der Leipziger Innenstadt zu überlisten?

Leipzig

Nur noch mit 3G-Nachweisen darf man in die öffentlichen Verkehrsmittel, lediglich nach Genesung oder Impfung ins Restaurant oder Fachgeschäft, dazu ist das Tragen von FFP2-Masken vorgeschrieben – Regeln aus der jüngsten und umstrittenen Verordnung in Sachsen, um Covid19 einzudämmen. Doch wie kontrollierbar und umsetzbar ist das? Der Test mit einem falschen Impfnachweis in Leipzigs Innenstadt offenbart Erschütterndes.

Zuletzt geimpft wurde Maike B. im November mit der Booster-Portion. Den entsprechenden QR-Code hat sie als Screenshot auf mein Smartphone geschickt. Zu weiteren Details wie dem Datum der Impfung und deren Vollständigkeit lässt sich also auf dem Bildschirm nicht – wie in der Warn-App – nach unten scrollen. Leicht zu entlarven, trotzdem versuche ich es, die Impfung als meine eigene auszugeben. Auf geht’s mit der Bahn in Richtung Innenstadt. Die Wahrscheinlichkeit einer Kontrolle ist hier ebenso gering wie die einer Zurechtweisung mehrerer Mitfahrender, die eine untersagte OP-Maske tragen oder die Nasen frei lassen.

Der weibliche Name am QR-Code fällt nicht auf

Der erste Test-Ort ist ein Café. Der Kellner bittet gleich um Nachweis und Ausweis, ich zeige beides vor. Am QR-Code bleibt sein Blick länger haften. Jeden Moment dürfte ihm der weibliche Name, der nichts mit meinem Personalausweis zu tun hat, auffallen. Zu meiner Überraschung murmelt er ein „Alles okay“ und nimmt die Bestellung entgegen. Neben einer älteren Dame bin ich der einzige Gast des Mittwochvormittags. Auf die Leere angesprochen, hebt der Kellner die Schultern. „Es ist frustrierend, es kommen viel weniger als früher.“

Auf dem Weg zur Petersstraße spielt sich gerade eine unglaubliche Performance ab: Den kompletten rechteckigen Marktplatz umsäumt eine Schlange aus Menschen. Alle stehen sich für Tassen des Leipziger Weihnachtsmarktes die Beine wohl fast so lange in den Bauch wie am Hauptbahnhof für eine Impfung. Nicht auszudenken, wie hoch die Impfquote wäre, würde man die Verabreichung eines Vakzins mit dem Erhalt des begehrten Porzellans koppeln.

Aufgeflogen im Schuhgeschäft

Station Nummer 2: ein Schuhgeschäft. Am Eingang empfängt eine Verkäuferin die Kundschaft mit der Bitte um die beiden Dokumente. Mit einem Scanner checkt sie den QR-Code, dann blickt sie mich an. „Hier stimmt was nicht, das ist nicht derselbe Name wie auf dem Ausweis“, bemerkt sie. Ich täusche peinlich berührt ein Versehen vor und zeige ihr meinen eigenen, echten Impfnachweis. „Na, dann guten Einkauf“, sagt sie versöhnlich.

Also doch nicht so einfach, den Einzelhandel zu überlisten? Die Stichprobe in einer Buchhandlung, vor der einige Andere auf den Einlass warten, belehrt mich eines Schlechteren: Nach flüchtigem Blick auf Nach- und Ausweis winkt mich der junge Mann vor dem Eingang rein.

Ausweis im Imbiss nicht nötig

Gegen Mittag kommt der Hunger, also geht’s zu einem Imbiss. Auf meine Frage, ob ich mich in den Gastraum setzen kann, nickt der Mann hinterm Tresen. „Natürlich, dann brauche ich aber ihren Impfnachweis“, fügt er hinzu. Ich zeige den von Maike B., er blickt immerhin so lange darauf, dass ich unruhig werde. „In Ordnung“, höre ich dann aber. Auf meine Frage, ob er meinen Personalausweis sehen wolle, erwidert der Mann: „Nicht nötig.“

Fazit: Dreimal hat der Schwindel mit dem falschen QR-Code geklappt, nur einmal ist er aufgeflogen. Das dem Personal anzulasten, wäre der falsche Schluss. Faktoren wie Zeitnot, Unerfahrenheit oder Angst vor Konflikten dürften mir in die Karten gespielt haben. Impf-Verweigerer würden sich schadenfreudig die Hände reiben, ich hingegen fühle mich unwohl. Der sogenannte Hintertür-Lockdown für Ungeimpfte, er hat größere Schlupflöcher als gedacht.

Von Mark Daniel