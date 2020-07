Leipzig

Die Corona-Krise hat auch die Arbeitswelt in Sachsen nachhaltig verändert. Durch die nötig gewordenen Kontaktsperren und Abstandsregelungen erlebte die Arbeit im Homeoffice einen regelrechten Boom. Was für Krankenschwestern, Ärzte, Altenpfleger, Verkäuferinnen, Straßenbahn- und Busfahrer nicht möglich war, ließ sich in anderen Berufsgruppen, wo vorwiegend mit Laptop, iPad und Smartphone gearbeitet wird, ganz gut realisieren. In Sachsen haben laut aktueller LVZ-Umfrage immerhin vier von zehn Beschäftigten (38 Prozent), für die ein Arbeiten von zu Hause aus in Frage kam, einen Teil ihrer Wohnung oder ihres Hauses in einen Homeoffice-Platz umfunktioniert. Sechs von zehn befragten Arbeitnehmern, bei denen Homeoffice machbar wäre, fuhren aber weiter ins Büro.

Unter den Sachsen, die Homeoffice bevorzugten oder aktuell auch noch dort arbeiten, sind mit 43 Prozent mehr Männer als Frauen (32 Prozent) und mehr Jüngere als Ältere. Ein Drittel dieser Befragten würde auch unabhängig von Corona gern künftig teilweise weiter die Homeoffice-Karte ziehen. Weitere 13 Prozent bevorzugen sogar komplett den heimischen Schreibtisch und würden auf die Fahrt ins Büro gern völlig verzichten. Für jeden zweiten Beschäftigen mit Homeoffice-Möglichkeit ist dies allerdings nichts Erstrebenswertes über die Corona-Zeit hinaus.

Sachsens DBG-Chef fordert klare Regeln

Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach fordert klare betriebliche Regeln für die Arbeit von zu Hause aus. „Wo es Vereinbarungen mit dem Betriebsrat gibt, wird Homeoffice deutlich häufiger genutzt, die Beschäftigten sind zufriedener mit der Arbeit. Dazu gehören Beschränkungen bei der Erreichbarkeit. Anrufe des Chefs nach 20 Uhr müssen tabu sein“, sagte er der LVZ. Regelmäßig müsse es Kommunikation mit den Arbeitskollegen geben, nicht nur virtuell, sondern auch in der Realität. Zudem fordert der DGB Sachsen einen Steuerbonus für Beschäftigte im Homeoffice, um für die Arbeit notwendige Aufwendungen auszugleichen. „Außerdem“, so Schlimbach, „stehen die Arbeitgeber in der Pflicht, entsprechende Arbeitsmaterialien und Geräte für mobile Arbeit zur Verfügung zu stellen.“

Sachsens Wirtschaft gegen Rechtsanspruch auf Homeoffice

„Die sächsische Wirtschaft hat einen pragmatischen Blick auf das Thema Homeoffice und lehnt einen Rechtsanspruch kategorisch ab. Die Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten wurden in der Corona-Krise von vielen Unternehmen genutzt, dort, wo es möglich war: organisatorisch und technisch. Das Instrument ist in Ordnung und hat auch oft gut funktioniert. Auf jeden Fall ist die Akzeptanz dafür gestiegen“, sagt Sandra Lange von der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e. V. der LVZ. Entscheidend sei, den Kunden eine gute Leistung bieten. Da könne das Homeoffice eine Rolle spielen, „aber“, so unterstreicht Lange, die Sprecherin der Dachorganisation der sächsischen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, „betriebsnah ausgestattet, wo es passt und ohne neue Zwangsregulierungen.“ Damit reiche es jetzt. Einen Rechtsanspruch auf Homeoffice lehnt die Interessenvertretung der sächsischen Wirtschaft ab, denn dieser zeuge von großer Praxisferne, „weil viele Millionen Arbeitnehmer ihre Arbeit nun einmal vor Ort – im Krankenhaus, im Betrieb, im Restaurant erledigen müssen. Damit wird nur schlechte Stimmung erzeugt, weil einige Arbeitnehmer privilegiert wären. Ein Rechtsanspruch, der ins Leere geht, ist aber wertlos“, so Sandra Lange.

Für die repräsentative Studie befragte das Erfurter Insa-Institut vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2020 insgesamt 1020 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Sachsen sowohl telefonisch als auch online. Die maximale statistische Fehlertoleranz beträgt 3,1 Prozentpunkte.

Bei der Befragung ging das Insa-Institut folgendermaßen vor: Zunächst wurden alle 1020 Sachsen nach Homeoffice gefragt, dabei gab nur gut jeder Fünfte (22 Prozent) an, von zu Hause aus zu arbeiten. Ein gutes Drittel verneinte die Frage. 29 Prozent sagten, dass sie überhaupt nicht erwerbstätig seien, sich die Frage nach dem Homeoffice also gar nicht stelle. Darunter waren deutlich mehr Frauen als Männer sowie Personen über 60 Jahre, die also zum großen Teil Rente oder Pensionen beziehen. Weitere zwölf Prozent gaben an, dass sie ihren Job keinesfalls von zu Hause aus erledigen könnten. Um ein klareres, aussagekräftiges Bild zu bekommen, wurden daher die nicht erwerbstätigen Befragten und diejenigen ohne Homeoffice-Möglichkeit bei der weiteren Betrachtung ausgeschlossen.

Von den dann übrig gebliebenen 598 befragten Beschäftigten mit der Option, von zu Hause zu arbeiten, nutzten immerhin 38 Prozent diese Möglichkeit.

Vor allem jüngere Arbeitnehmer wollen weiterhin Homeoffice nutzen

In Sachsen freuen sich laut der aktuellen LVZ-Umfrage vor allem jüngere Arbeitnehmer über die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. So gaben von den Beschäftigten zwischen 18 und 29 Jahren, bei denen Homeoffice möglich war, stolze 62 Prozent an, diese Option genutzt zu haben. Von den Arbeitnehmern zwischen 30 und 39 Jahren waren es 48 Prozent, von jenen zwischen 40 und 49 Jahren 43 Prozent. Auch ein Drittel der Männer und Frauen zwischen 50 und 59 Jahren bevorzugten die Heimarbeit. Dagegen zogen die allermeisten Arbeitnehmer ab 60 Jahre den Weg ins Büro vor.

Arbeitswelt verändert sich

Mit Blick auf die Arbeitswelt der Zukunft heißt das für viele Unternehmen, sich dauerhaft umzustellen und in den digitalen Ausbau zu investieren. Dieser Trend, dass junge Leute verstärkt auf die Homeoffice-Option setzen, wird sich nicht umkehren lassen und beim Kampf um die fähigsten und klügsten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt eine zunehmende Rolle spielen. Die Unternehmen werden daher umdenken müssen.

Denn von den 18- bis 39-jährigen Beschäftigten in Sachsen mit Homeoffice-Möglichkeiten wollen 45 Prozent auch in Zukunft – unabhängig von Corona – weiter teilweise von zu Hause aus arbeiten. Von den 40- bis 49-Jährigen sind es immerhin noch 35 Prozent. Weitere 16 bis 18 Prozent der zusammengefassten Altersgruppe der 18- bis 49-Jährigen wollen sogar vollständig im Homeoffice arbeiten. Mit dem Alter der Befragten nimmt der Wunsch nach Homeoffice ab. Damit wollen aber insgesamt mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer zwischen 18 und 49 Jahren, deren Arbeit es hergibt, teilweise oder ganz von zu Hause aus arbeiten.

Nach Parteibindungen wünschen mit insgesamt 60 Prozent die Anhänger der Grünen am meisten teilweises oder vollständiges Arbeiten von zu Hause aus. Mit 48, 45 und 42 Prozent haben auch die Wähler von AfD, SPD und CDU, die vom Job her Homeoffice machen können, ein großes Interesse daran, dies tageweise oder komplett zu tun.

Flexible Arbeit und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Allgemein gelten als Gründe für das Homeoffice die flexible Arbeit, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie das Vermeiden von Staus im Berufsverkehr. Als Gegenargumente werden Isolation verbunden mit der geringeren innerbetrieblichen Kommunikation und die Kosten für Heimarbeitsplätze ins Feld geführt.

Laut Ifo-Institut waren deutschlandweit 56 Prozent im Homeoffice

Auch eine am Montag veröffentlichte Befragung des Münchner Ifo-Instituts bei rund 7300 Unternehmen ergab, dass die Arbeitswelt nach Corona in Teilen eine andere sein wird, weil die Corona-Krise die Digitalisierung beschleunigt. Das Homeoffice dürfte auch nach dieser bundesweiten Studie in vielen Firmen die Corona-Krise überdauern. 54 Prozent der Betriebe erwarten, dass diese Arbeitsform dauerhaft zunimmt.

„Die Coronakrise könnte einen dauerhaften Schub fürs Homeoffice bedeuten“, sagte Prof. Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik des Ifo-Instituts. Für die Studie haben Falck und seine Kollegen Befragungen des Ifo und eine Mitgliederbefragung des Netzwerks LinkedIn ausgewertet. Drei Viertel der Unternehmen haben dem Ifo zufolge zur Bewältigung der Krise Teile der Belegschaft ins Homeoffice geschickt. Zeitweise konnten demnach 56 Prozent der Beschäftigten in Deutschland zeitweise von zu Hause arbeiten.„Dass Jobs in Zukunft vollständig ins Homeoffice verlagert werden, dürfte dennoch die Ausnahme bleiben“, sagt Koautor Jean-Victor Alipour. „Zum einen wissen wir, dass der Mangel an sozialen Kontakten im Homeoffice dauerhaft eine Belastung sein kann, zum anderen lässt sich kreativer Austausch und der Transfer von Ideen und Wissen nicht vollständig ins Digitale verlagern.“ Wahrscheinlicher sei, dass sich „hybride Arbeitsmodelle zwischen Präsenzarbeit und Homeoffice durchsetzen werden“.

