Leipzig

Schon seit einigen Wochen sorgt die Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park als Party-Hotspot für Diskussionen – regelmäßig treffen sich dort am Wochenende hunderte junge Leipzigerinnen und Leipziger zum Feiern, lassen dabei jedoch auch ihren Müll zurück. Nachdem einige der Feiernden am vergangenen Samstag einen Rettungswagen im Einsatz angriffen, beschmierten und mit Flaschen bewarfen, ist nun jedoch bei vielen der Geduldsfaden gerissen. Stadt und Polizei kündigten bereits an, ihre Streifen im Clara-Zetkin-Park zu verstärken; auch Politikerinnen und Politiker äußerten sich kritisch zur Situation.

Nun ist ihre Meinung gefragt: Sollte bei den Partys an der Sachsenbrücke härter durchgegriffen werden – oder sollte man die jungen Leute dort feiern lassen, so lange sich alle an die Regeln halten?

Teilen Sie uns Ihre Meinung in der Umfrage mit!

Von LVZ