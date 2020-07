Leipzig

Wochenlang waren Schuhgeschäfte, Boutiquen, Einrichtungsläden und Einkaufszentren wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Ab dem 20. April begannen schrittweise Lockerungen. Am 4. Mai durften in Sachsen die meisten Läden wieder öffnen, auch die größeren, wenn sie ihre Verkaufsflächen etwa durch Absperren auf 800 Quadratmeter begrenzten. Etwa zwei Wochen später entfiel dann auch die Beschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. 64 Prozent der Sachsen freuen sich darüber, wieder unbeschränkt im gesamten Einzelhandel vor Ort einkaufen gehen zu können. Gut jeder Fünfte sieht das nicht so.

Für diese repräsentative Umfrage der Leipziger Volkszeitung zum Kaufverhalten der Sachsen befragte das Erfurter Insa-Institut vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2020 insgesamt 1020 Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Freistaat sowohl telefonisch als auch online.

Ältere freuen sich mehr über die geöffneten Geschäfte als die Jüngeren

Während sich genauso viele Männer wie Frauen über die geöffneten Läden freuen, gibt es zwischen den Altersgruppen große Unterschiede. Die Freude, wieder überall in der Stadt oder in der Gemeinde einkaufen zu können, steigt kontinuierlich mit dem Alter der Befragten. So sind nur 46 Prozent der 18- bis 29-Jährigen froh über die wiederbelebten Geschäfte, von den über 60-Jährigen aber sogar 75 Prozent. Das hängt sicher damit zusammen, dass Ältere laut Befragung weniger online shoppen und sich offenbar auch mehr auf die Kontaktmöglichkeiten beim persönlichen Einkauf freuen. Nach Parteibindungen zeigen sich die Wähler von SPD, FDP und Linken am meisten erleichtert über die vollständige Öffnung des Einzelhandels, die von Grünen und AfD weniger. Aber überall ist es die Mehrheit.

Nur jeder Vierte will ausgiebig shoppen gehen

Dennoch stürzen sich nicht alle, die sich über die wiedergewonnenen Einkaufsmöglichkeiten freuen, sofort in das Shoppingvergnügen. Viele kaufen nur, was sie brauchen. Nur ein Viertel der Befragten gibt an, jetzt ausgiebig shoppen zu gehen. Mit einem Drittel ist die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen am meisten in Shoppinglaune.

Vor allem jüngeren Leuten mangelt es am Geld

Jeder Dritte, darunter mehr Frauen als Männer, gibt an, dass ihm das Geld fehlt fürs Einkaufen nach Lust und Laune. Dabei sagen junge Leute häufiger, dass sie nicht genügend in der Kasse haben als die Älteren. So klagen 43 Prozent der 18- bis 29-Jährigen und 34 Prozent der 30- bis 39-Jährigen, dass ihnen zu wenig Geld fürs Einkaufen zur Verfügung steht, aber nur rund 28 Prozent der Befragten ab 50 Jahre und älter.

Das schrumpfende Haushaltseinkommen ist eine der Folgen des Herunterfahrens der Wirtschaft in der Corona-Pandemie. Vielen Firmen sind die Aufträge weggebrochen, allein die Kurzarbeit trifft über 500 000 Männer und Frauen in Sachsen. Die Hoffnung des stationären Einzelhandels, jetzt mit größeren Umsatzzahlen die Ausfälle der Schließzeit wettzumachen, wird sich daher kaum erfüllen.

Handelsverband: Der Umsatz der Schließungswochen fehlt

Das bestätigt auch Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen für die Region Westsachsen. „Der Umsatz dieser Wochen der Schließung fehlt“, sagte er. „Wir sind in vielen Standorten ein Orchester mit vielen Geschäften und der Gastronomie, wie zum Beispiel in der Leipziger Innenstadt. Da merken wir zwar deutlich, dass die Frequenzen nach oben gegangen sind. Aber wenn die Restaurants nicht jeden Platz besetzen können und die Touristen ausbleiben, dann macht sich das auch in den Einzelhandelsgeschäften bemerkbar“, erklärt er. „Aber Händler sind Berufsoptimisten“, unterstreicht er. Jeder Händler werde gebraucht. Aber Engelmann-Merkel räumt auch ein, dass wahrscheinlich einige Geschäfte die Corona-Krise nicht überleben werden. Derzeit sei es besonders problematisch für die Bekleidungsgeschäfte, da Mode kurzlebig ist. Auf der anderen Seite habe der Lebensmittelhandel mit einem breiteren Sortiment weniger Sorgen.

Sachsens Einzelhandel mit Umsatzrückgang

Diesen Trend bestätigt auch das Statistische Landesamt Sachsen. Dort liegen derzeit die Umsatzzahlen bis April 2020 vor. Danach verzeichnete der sächsische Einzelhandel im April insgesamt einen Umsatzrückgang von 4,7 Prozent gegenüber April 2019. Während Supermärkte um neun Prozent gestiegene Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichneten, lagen die Umsätze in den zwischenzeitlich geschlossenen Handelsbereichen wesentlich unter den Vorjahreswerten. So betrug der Rückgang beim Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen 83,4 Prozent. Der Online-Handel erreichte dagegen im April 2020 ein Rekordergebnis, eine Steigerung von 35,9 Prozent gegenüber April 2019.

Vor allem Jüngere shoppen gern online

In der LVZ-Umfrage gibt jeder Vierte an, insgesamt in der Corona-Krise lieber online zu shoppen. Dabei fallen große Unterschiede zwischen den Altersgruppen auf. Während fast jeder Zweite der 18- bis 39-Jährigen eher beim Onlinehändler bestellt, ist dies nur für jeden Zehnten ab 60 Jahre eine Option. Auch von den 50- bis 59-Jährigen gehen die meisten lieber in ein Geschäft vor Ort. Nur jeder Fünfte bevorzugt den Online-Shop. Insgesamt lassen sich mit 27 Prozent die Männer lieber den Einkauf per Paket ins Haus bringen als Frauen mit 25 Prozent.

Männer stören sich auch etwas mehr an der Maskenpflicht als Frauen. Während sich bei 62 Prozent der Herren unter dem Mundschutz keine Shoppinglaune einstellen will, sagen das nur 59 Prozent der Frauen.

Von Anita Kecke