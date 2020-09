Markranstädt

Hart aber fair ging es am Dienstagabend beim LVZ-Wahlforum zur Bürgermeisterwahl am Sonntag in Markranstädt zur Sache. Die Kandidaten Jens Spiske (55, parteilos, Arzt), Nadine Stitterich (40, parteilos, Juristin) und Peter Bär (38, CDU, Betriebswirt) stellten sich mit ihren Ideen und Vorhaben den Fragen von Moderatorin Linda Polenz (LVZ).

Berufswechsel im Visier

„Sie haben alle ordentliche Berufe“, findet die Moderatorin und will wissen, weshalb die Kandidaten sich für das Amt des Bürgermeisters bewerben. Peter Bär hat es über seinen Posten im Ortschaftsrat Quesitz und sein damit wachsendes Interesse an der Kommunalpolitik bis zur Nominierung aus den Reihen der CDU geschafft. Sie wisse als gebürtige Markranstädterin, was in der Stadt passiere, erklärte Nadine Stitterich. Zudem komme sie in ihrem Beruf als Marketingbeauftragte des Zweckverbands für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) mit politischen Themen und Entscheidungsträgern politischer Parteien zusammen. „Vieles ärgert mich, ich bin mutig und will es besser machen“, verspricht sie. Amtsinhaber Jens Spiske macht sein Job, in dem er aus voller Überzeugung seit sieben Jahren wirke, einfach Spaß.

Dauerbrenner Durchgangsverkehr

Das Thema Durchgangsverkehr bewegt die Markranstädter. Spiske wolle sich notfalls auf die Straße setzen, hatte er angekündigt. Was sei daraus geworden, will die Moderatorin wissen. Alleine setze er sich nicht hin, er wolle ja nicht vom LKW umgefahren werden, erklärt Spiske. „Wenn die Bürgerinnen und Bürger aber demonstrieren, weil nicht anderes hilft, damit die Politiker in Dresden und Berlin, mit denen er gesprochen habe, endlich reagieren, dann setze sich mich mit auf die Straße, dazu stehe ich.“

Spielplätze mit Potenzial

Nadine Stitterich hatte sich als zweifache Mutter im Wahlkampf auf eine Spielplatztour begeben und bei einigen, wie dem am Wasserturm mit Mengen an Müll „viel Potenzial nach oben“ festgestellt. Die Frage nach ihrer Nähe zu den Grünen beantwortet sie deutlich: „ Die Grünen unterstützen mich. Das heißt nicht, dass ich sie unterstütze.“ Sie fahre Motorrad, habe einen Steingarten und schlage sich auf keine Seite.

Forderung: mehr Transparenz

Peter Bär verspricht mehr Transparenz, mehr aktives Gestalten statt Verwalten und will als Macher mit mehr Respekt, beispielsweise vor den Ortschaftsräten, auftreten. Seine Kritik: Schriftliche Anfragen würden ohne Unterschrift beantwortet, manche gar nicht. Spiske will sich darum kümmern, dass die jeweiligen Fachbereichsleiter künftig auch unterschreiben und wies darauf hin, dass unter der vorherigen CDU-Bürgermeisterin Carina Radon überlegt worden sei, die Ortschaftsräte ganz abzuschaffen.

Gräben, die sich seit seiner Nominierung durch die Reihen der CDU ziehen sollen, sieht Bär nicht. „Die CDU ist die einzige Partei, die öffentlich nominiert hat“, betont er. Wenn mehrere Kandidaten aufgestellt würden, sei es selbstverständlich, dass es unterschiedliche Befürworter für den einen oder anderen gebe.

Änderung der Schulbezirke lässt Emotionen hochkochen

Die Änderung der Schulbezirke hat die Emotionen in Markranstädt hochkochen lassen. Um die Markranstädter Grundschule während eines Umbaus zu entlasten, sollen für einen Zeitraum von zwei Jahren Markranstädter Kinder in die Grundschule Großlehna geschickt werden. Dort befürchtet man wegen der dadurch notwendigen Zweizügigkeit einen Qualitätsverlust der pädagogischen Arbeit.

Ob sie der Änderung zugestimmt hätten, will die Moderatorin von Stitterich und Bär wissen. Rational hätte sie schon zugestimmt, als Mama sehe sie natürlich die Sorgen der Großlehnaer um ihr Ganztagskonzept, erklärt Stitterich. Man hätte über andere Lösungen nachdenken müssen, wie das Aufstellen von Containern oder eine Kooperation mit der Kita Altranstädt. Sie vermisst die Kommunikation zwischen allen Beteiligten. „Man muss das Große und Ganze betrachten, dabei vermisse ich das Menschliche und das Herzblut in der Stadtverwaltung“, sagt sie. Peter Bär hingegen findet, man hätte es erst gar nicht so weit kommen lassen dürfen, schließlich seien die Schülerzahlen seit Jahren bekannt und laut Bedarfsplan werde die Zweizügigkeit über die zwei Jahre hinaus beibehalten werden müssen. Daran glaubt auch Stitterich.

Der Stadtrat habe mit großer Mehrheit entschieden, er habe das Wohl aller Kinder im Blick und der Akt der Solidarität sei auf zwei Jahre begrenzt, erläutert Jens Spiske. Container-Lösungen halte er für problematisch, Gespräche bezüglich Kooperationen habe es gegeben – das Thema sei zu einem Politikum hochstilisiert worden. Zumal Markranstädt trotz stetigen Wachstums im Regionalschulplan noch als schrumpfende Stadt stehe. Gemeinsam mit den Bürgern werde man künftig im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts entscheiden, wie es weitergeht. Er gehe fest davon aus, dass man eine weitere Grundschule bauen werde, sagt Spiske.

Grundstückspreise steigen

Die Nähe zur Großstadt Leipzig bringt steigende Grundstückspreise mit sich. „Das ist der Fluch einer Umland-Kommune“, bestätigt Spiske. Während Stitterich Familien über ein Erbbaurecht die Möglichkeit zum Eigenheimbau ermöglichen möchte, regt Bär die Einführung des sogenannten Einheimischen Modells an, das Markranstädter Bürger beim Grundstückserwerb bevorzugen soll – gemessen an einem Ranking, in das unter anderem auch das Engagement in einem Ehrenamt einfließen soll. In Bayern und Baden-Württemberg gebe es das. Sowohl Stitterich als auch Spiske halten diese Lösung für umstritten und bezweifeln, dass sie EU-Recht standhält. „Wir haben uns mit den Bürgermeistern in Sachsen darüber beraten und halten es für kommunalrechtlich schwierig“, so Spiske. „Außerdem sind wir überwiegend nicht im Besitz des Baulandes, das müssten wir erst kaufen.“

