Leipzig

Das Ehepaar Puckelwaldt genießt jeden Tag aufs Neue, freut sich über seinen blühenden Vorgarten und schwimmt am liebsten morgens eine Runde im Kulkwitzer See. Der liegt nur 500 Meter Luftlinie von ihrem Zuhause mitten in Leipzig-Grünau entfernt.

Barrierefrei und altersgerecht sollte das neue Heim sein

Der 74-jährige Bernd Puckelwaldt erinnert sich: „Es war am Valentinstag 2018. Wir fuhren mit dem offenen Cabriolet in Richtung See, als uns ein Anruf der Wohngenossenschaft Lipsia erreichte.“ Zuvor hatte er für sich und seine vier Jahre ältere Frau Kristina eine altersgerechte und barrierefreie Bleibe gesucht. Am 23. Dezember schließlich bezog das Paar eine 102 Quadratmeter große Neubauwohnung mit Balkon.

Bernd Puckelwaldt, gebürtiger Oschatzer, der seine Brötchen erst als Basketballer verdiente und später an der Berliner Humboldt-Universität Finanzökonomie studierte, kam 1978 als Jungspund nach Grünau. Seine erste Wohnung bezog der knapp zwei Meter große Hüne in einer „Platte“ im Wohnkomplex 3. Der Aufbau des neuen Leipziger Stadtteils wurde zum Aufgabenfeld des Ingenieurs für einige Jahrzehnte. Und Grünau lässt ihn bis heute nicht los. Sein Herz schlägt für den Stadtteil und seine Bewohner.

Moderner Neubau mit Vorgarten

Die Neubauten an den Kulkwitzer See-Terrassen, der neuen Heimat der Puckelwaldts, hat Architekt Gregor Fuchshuber ersonnen. „Hier passt alles. Vom Grundriss der Wohnung bis zu den neugestalteten Spielplätzen und dem Grün vor der Haustür“, schwärmt Bernd Puckelwaldt. Und der Fahrstuhl bringt ihn bis zur Kellertür. Die vier Wände lassen sich jederzeit abdunkeln, jedes Zimmer hat Jalousien, Fußbodenheizung und ist mit Schweizer Parkett ausgelegt. Die automatische Haustechnik, ein kleiner Computer im Flur, sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Die Wohnzimmereinrichtung wurde neu angeschafft, die Barockstühle am Esstisch hat die Hausherrin dagegen mitgebracht, genau wie die Porzellan-Sammlung in den Regalen. „Sie ist der Feingeist und liebt die Kunst. Ich bin der Eisenbahnfuzzi“, sagt der Rentner, lacht und zeigt auf eine amerikanische Waldeisenbahn im Miniformat. Schon als Bub saß er mit den Eltern fasziniert in der Schmalspurbahn Mügeln-Oschatz. Die Leidenschaft für Züge hat er mittlerweile an seine Enkel weitergegeben, deren Dampflok-Bilder am Kühlschrank zu sehen sind.

Gemälde im Flur dokumentiert Aufbruchstimmung

Die Küche hat Bernd Puckelwaldt auf seine Größe hin konzipiert. Viel Licht fällt durch die bodentiefen Fenster mit einem Gitter als Absturzsicherung. Die Ehefrau sitzt gern in ihrem Klavierzimmer und schmökert in Büchern. Im angrenzenden Schlafzimmer fällt das Sonnenlicht durch die metallenen Fensterläden und zaubert kunstvolle Schnörkel an die Wände. Eine Alpenlandschaft über dem Bett spiegelt die Liebe der Puckelwaldts zu den Bergen wider, die sie in früheren Zeiten so gern erklommen haben. „Heute lachen wir jeden Tag und genießen unsere kunterbunte Restlaufzeit“, sagt Bernd Puckelwaldt mit viel Gefühl.

Im geräumigen Flur hängt ein Gemälde, das ein Altenburger Künstler Anfang der Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts schuf. Das „Grünauer Bild“, aufgenommen von der Alten Salzstraße 64, dokumentiert die Aufbruchstimmung im neuen Stadtteil mit Plattenbauten, Kränen und Brücken. Heute zählt Grünau 45 000 Einwohner – und die beiden Puckelwaldts sind zwei davon.

Von Regina Katzer