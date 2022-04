Leipzig

Die jüngste Bleibe ist eine ehemalige Autowerkstatt in Zentrumsnähe. Zuvor wohnten Bea und Matthias in der Güterstraße hinter dem Leipziger Hauptbahnhof. Ohne fließend Wasser, Strom und Heizung – bis der Eigentümer das Objekt räumen ließ. Auch der neue Ort „ist eigentlich nicht bewohnbar“, sagen die beiden und sprechen über Schimmel, ein undichtes Dach, ausschließlich kaltes Wasser. Doch in ihrer Situation verliert das „Eigentlich“ an Kraft. 

Die Besonderheit bei dem Paar: Das Leben auf der Straße ist bewusst gewählt. Matthias traf die Entscheidung schon als 15-Jähriger. „Ich hatte gelernt, mit wenigen Dingen klarzukommen. Einfach ist es natürlich nicht. Es ist ein alltäglicher Kampf, auch Betteln gehört dazu“, sagt er und fügt an: „Aber ich fühle mich frei.“

Auf die schiefe Bahn geraten

Aufgewachsen ist er in der Oberpfalz. „Meine Eltern trennten sich, als ich anderthalb Jahre alt war“, erzählt der 39-Jährige. Die Mutter arbeitete als Altenpflegerin und kümmerte sich allein um den Sohn. Bereits mit zehn Jahren begann Matthias’ „Jugendhilfe-Karriere“. Oft verschwand er, schlief bei Freunden, ließ seine Mutter im Ungewissen. „Plötzlich kümmerten sich Kinderpsychologen und Sozialarbeiter um mich.“ Dabei träumte er nur von einer funktionierenden Familie.

Zwei Jahre lang lebte der Heranwachsende bei seinem Vater in Kassel, mit zwei älteren Stiefbrüdern und der Stiefmutter unter einem Dach. „Das ging alles nach hinten los. Und auch ich habe viele Fehler gemacht“, sinniert er. Ab dem zwölften Lebensjahr lebte Matze in mehreren Jugendheimen, wechselte oft die Schule. „Ich kam aus dem Ghetto und sollte mit Kindern aus einer Eigenheimsiedlung lernen. Das konnte nicht funktionieren.“

Er geriet auf die schiefe Bahn. Ein Gericht verurteilte ihn wegen Diebstahls und Prügelei zu einer sechsmonatigen Maßnahme der Jugendhilfe im Ausland – mit dem Ziel, den Teenager für Verhaltens- und Lebensänderungen zu ertüchtigen. „Ich war ein orientierungsloser Bengel, der in einem spanischen Hippie-Dorf leben lernte“, schildert er. Mit Dreadlocks und Hippie-Latschen kehrte er zurück – und entdeckte mit 15 in Rosenheim die Punkszene. Damals entschied er sich, auf der Straße ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Matthias’ Freundin Beatrice wuchs in einem Nest im Thüringer Wald auf. Mit vier Jahren reiste sie das erste Mal mit ihrer Mutter nach Berlin. „Auf dem Alexanderplatz habe ich die ersten Punks kennengelernt“, erinnert sie sich. Acht Jahre später schnitt sie sich den ersten Irokesenschnitt mit einer Nagelschere. Beas Eltern gingen getrennte Wege, als sie mitten in der Pubertät steckte. Sie sei eine gute Schülerin gewesen, habe beim Wettbewerb „Jugend forscht“ Vorträge gehalten und später in Bayern den Realschulabschluss gemacht. Am Stadtbrunnen von Bayreuth traf sie eines Tages Matthias. „Das war romantisch und auch lustig“, verrät Matze.

2001 kam die gemeinsame Tochter Zora zur Welt. Wegen des Kindes entschieden sie sich für ein Leben in einer Wohnung in der bayrischen Kleinstadt. „Nach der Babypause bin ich auf eine Berufsoberschule gegangen, um das Fachabitur nachzuholen“, berichtet Bea stolz. 2010 zog es die junge Familie nach Leipzig, das sie als „spannende, lebendige Stadt“ schätzen.

Studium abgebrochen

Bea begann an der Pleiße sogar ein Geschichtsstudium – zwei Semester lang. „Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich es absichtlich verkackt habe“, gesteht sie. Zu der Zeit wohnte sie mit Mann und Tochter in einer 56-Quadratmeter-Wohnung in Lindenau. „Wenn es draußen richtig kalt wurde, kamen unsere Freunde von der Straße rein, um sich aufzuwärmen. Oft stapelten sie sich in unserem Wohnzimmer.“

Nach Zoras 16. Geburtstag kehrten Bea und Matze dem normalen Leben, das ihnen zu eng wurde, wieder den Rücken. Sie überließen der Halbwüchsigen die Wohnung und gingen zurück auf die Straße. Die nun 20-jährige Tochter, die seit drei Jahren ebenfalls Mutter ist, lebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Leipzig-Schönefeld.

Und heute? Bea und Matze schmieden Pläne für die Zukunft, wünschen sich mit den anderen Obdachlosen aus der Wohngemeinschaft eine Bleibe mit Warmwasser und ein bisschen Gemütlichkeit. Eine Mietwohnung kommt in Matzes Träumen dennoch nicht vor. Dafür aber ein funktionierendes Badezimmer, das es in der abgewrackten Werkstatt nicht gibt.

