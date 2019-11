Leipzig

Weihnachtsmarkt ohne Glühwein? Undenkbar. Auch in diesem Jahr sucht die LVZ deshalb wieder Leser, die den Tassen auf den Grund gehen und eine der wichtigsten Fragen des Winters beantworten wollen: Bei welchem der rund 50 Stände mit Ausschank schmeckt es am besten? Am Mittwoch – also einen Tag nach der Eröffnung des Weihnachtsmarkts –geht der große LVZ-Glühweintest in die sechste Runde.

In die Wertung der seriösen Probetrinker fließen Geschmack und Temperatur, aber auch Ambiente, Service und Freundlichkeit ein. Der Sieger wird am 29. November zusammen mit dem städtischen Marktamt gekürt. „Wir möchten allen Weihnachtsmarkt-Besuchern eine Orientierung geben“, sagt LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer. Marktamtsleiter Walter Ebert erklärt: „Trotz des generell hohen Niveaus verstehen viele Händler den LVZ-Glühweintest als Ansporn, noch besser zu werden.“ Nachdem es im letzten Jahr einige Überraschungen gegeben habe, blicke er gespannt auf die nächste Woche.

15 LVZ-Leser sind Teil der unabhängige Jury. Bewerbungen mit Altersangabe und Telefonnummer sind noch bis Montag 14 Uhr per E-Mail an die Adresse gluehweintest@lvz.de möglich. Einzige Voraussetzung: Sie sollten nächsten Mittwoch ab 14.30 Uhr Zeit haben. Ein Hinweis zum Schluss: Beim Testen können auch Fotos und Videos gemacht werden.

Von hgw