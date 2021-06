Die Olympischen Spiele 2021 in Tokio stehen an. Um Lust auf das Sportereignis schlechthin zu machen und so auch die Athletinnen und Athleten aus der Messestadt zu unterstützen, plant die Olympiasport Leipzig GmbH zahlreiche Aktionen - sowohl im realen Leben als auch online. Bei der großen Verabschiedung können auch SPORTBUZZER-Nutzerinnen und -Nutzer dabei sein.