Helfen wollen sie alle, ergab eine LVZ-Umfrage am Donnerstag. In Leipzig bereiten gerade viele Wohnungsunternehmen die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Allerdings sind die Kapazitäten an freien Quartieren in der Metropole begrenzt, teils mangelt es auch an Möbeln und Betten.