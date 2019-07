Leipzig

Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) hat gerade ihr zweites Vorhaben im sozialen Wohnungsbau begonnen. Dabei sollen auf einem früheren Parkplatz an der Querstraße (gegenüber vom Penta-Hotel) 152 Wohnungen entstehen. Das bestätigte das kommunale Unternehmen auf LVZ-Anfrage. An der Bernhard-Göring- und Querstraße laufen die Arbeiten bereits.

Auf einem früheren Parkplatz im Bereich Quer-/Litt-/Schützenstraße sind gerade die ersten Arbeiter angerückt, um dieses Ensemble mit 152 Wohnungen zu errichten. Quelle: IPROconsult GmbH

Wie berichtet, wird ein kleiner Teil des sechsgeschossigen Ensembles auf einer Art Stelzen stehen, um an der Stelle einen breiten Durchgang von der Schützenstraße zum Georgiring zu behalten.

Im Juli geht’s in der Straße des 18. Oktober los

Noch in diesem Monat rücken die Bagger zudem in der Straße des 18. Oktober 5-9 an. Neben dem bestehenden 16-Geschosser der LWB kommen nun kleinere Häuser hinzu, die 104 Wohnungen zählen. „Für beide Vorhaben ist die Fertigstellung im März 2021 geplant“, erläuterte Unternehmenssprecherin Samira Sachse. Für insgesamt 90 Wohnungen gebe es eine Förderung durch den Freistaat Sachsen. „Das heißt, dass mehr als jede dritte Wohnung für eine Kaltmiete von 6,50 Euro vermietet wird.“ Interessenten für solche Quartiere müssen einen Wohnberechtigungsschein der Stadt vorweisen können.

An Bernhard-Göring-Straße wird Kita integriert

Erst Mitte Juni 2019 hatte die LWB die Arbeiten für ihr erstes Großprojekt im sozialen Wohnungsbau offiziell gestartet. An der Bernhard-Göring-Straße 17 ist nun bereits eine Grube zu sehen. 97 Wohnungen (davon 61 mit Förderung des Freistaats) und eine Kita mit 96 Plätzen sollen dort bis Anfang 2021 in die Höhe wachsen.

In der Bernhard-Göring-Straße 17 läuft seit Mitte Juni der Bau von 97 Wohnungen. In den ebenerdigen Bereich wird eine Kita mit 96 Betreuungsplätzen integriert. Quelle: Peter Zirkel GvA

Für alle drei genannten Vorhaben zusammen seien fast 70 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen, sagte Sachse.

Förderzusage für Großprojekt in Gohlis-Nord

Bei zwei weiteren Projekten gebe es gute Chancen, dass die Arbeiter noch dieses Jahr loslegen können. Für einen Neubau samt Kita in der Landsberger Straße 120-126 sei soeben die Förderzusage eingetroffen. Alle 106 Wohnungen auf der Freifläche nördlich der Aral-Tankstelle sollen mietpreisgebunden sein, also ebenfalls für 6,50 Euro kalt an Interessenten mit Berechtigungsschein vergeben werden. Die (wie vorgeschrieben EU-weite) Ausschreibung der Aufträge starte in Kürze.

300 Wohnungen im Dunckerviertel geplant

Auch für das aktuell größte Neubauvorhaben sei schon alles vorbereitet, so die Sprecherin weiter. Am Ostrand des Dunckerviertels in Neulindenau (Holberg-/Saalfelder Straße) sind dabei acht Häuser mit 300 Wohnungen geplant – ebenfalls komplett mietpreisgebunden. Allerdings fehle für den Beginn der Ausschreibungen noch die Förderzusage.

Reichlich 73 Prozent mit Mietpreisbindung

Sofern alles wie erhofft läuft, dürfte Leipzigs größter Vermieter (36 200 Wohnungen) in diesem Jahr also 759 zusätzliche Wohnungen auf den Weg bringen – davon 557 mit der Mietpreisbindung, die übrigens für 15 Jahre festgeschrieben ist.

Drei Vorhaben an hohen Kosten gescheitert

Jedoch musste die LWB vor wenigen Wochen auch schon drei Vorhaben mit Sozialwohnungen vorläufig auf Eis legen. Wie berichtet, war der Grund dafür, dass die Angebote bei den Ausschreibungen zu teuer ausfielen. Damit wären die Bauten unwirtschaftlich geworden. Betroffen waren Projekte in der Gauß-/ Philipp-Reis-Straße in Leutzsch (122 Wohnungen nahe am Netto-Markt), Grassi-/ Robert-Schumann-Straße 2 (99 Wohnungen als Blockrand) sowie Bernhard-Göring-Straße 28 / Shakespearestraße 17-19 (63 Wohnungen in vier Häusern auf Baulücken). Ob und wann dort ein neuer Anlauf versucht wird, dazu will sich die LWB noch nicht äußern.

Von Jens Rometsch