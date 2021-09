Leipzig

In den nächsten Wochen wird die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) gleich dreimal Richtfest feiern. Los ging es an diesem Freitag in Gohlis. An der Landsberger Straße 120-126 (nahe der Aral-Tankstelle) entstehen 106 Sozialwohnungen (mit Kaltmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter) und eine Kita mit 170 Plätzen. Der Rohbau ist nun abgeschlossen.

Erste Einzüge im nächsten Jahr

In einer Woche soll der Richtkranz dann auch über einer weiteren Kita mit 142 Plätzen sowie 18 Sozialwohnungen an der Hafenstraße (Schönau) schweben. Anfang Oktober folgt als dritter Streich die gleiche Zeremonie für Leipzigs aktuell größtes Bauprojekt für Sozialwohnungen: Gleich 300 Stück davon werden auf einer ehemaligen Abrissfläche an der Saalfelder Straße (Neu-Lindenau) hochgezogen. An allen genannten Standorten sind für 2022 erste Einzüge geplant. Aktuell bereite die LWB außerdem zehn weitere Neubauten mit insgesamt 800 Wohnungen vor, so Geschäftsführer Kai Tonne. Der Großteil davon werde ebenfalls sozial gefördert.

An diesem Sonntag, 5. September, will das kommunale Unternehmen mehr als 1000 Pflanztöpfe mit Kräutern verschenken. Interessenten müssen die Ton-Gefäße bei der Leipziger Ökofete im Clara-Zetkin-Park allerdings selbst befüllen. Von 12 bis 19 Uhr können Kinder am Stand der LWB zugleich auch Wildbienenhotels bauen. Wer später Fotos von seinen gärtnerischen Erfolgen oder den Besuchern im Hotel einsendet, kann bei einem Gewinnspiel Preise einheimsen.

Kostenlose Pflanzaktion im Park

Mit der kostenlosen Pflanzaktion möchte Leipzigs größter Vermieter auf sein Engagement für Naturschutz und Biodiversität hinweisen, erläuterte Sprecherin Samira Sachse. Mit fast 13 500 Bäumen befinde sich quasi ein ganzer Wald in der Obhut der LWB und ihres Hausmeisterbetriebes. Hinzu kämen weit mehr als eine Million Quadratmeter Wiesen- und Beetflächen, Wildblumen- und Streuobstwiesen.

Auf 25 Hektar werde das Wildgras mittlerweile nur zweimal im Jahr geschnitten, um Insekten guten Lebensraum zu bieten. In Zusammenarbeit mit dem sächsischen Naturschutzbund (Nabu) sollen weitere Singvögel-, Igel- und Fledermausquartiere entstehen, auch artenreiche Hecken, Langgras- und Blühwiesen.

Von Jens Rometsch