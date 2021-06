LWB gibt leerstehende Häuser in Erbpacht ab

Leipzig

Leipzigs größter Vermieter LWB startet drei weitere Konzeptvergaben. Wie das kommunale Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sollen die leerstehenden Gebäude per Erbbaurecht für jeweils 99 Jahre verpachtet werden. Bereits am 1. Juli starte eine achtmonatige Vorbereitungsphase, in der sich interessierte Baugruppen und Träger gemeinschaftlicher Wohnformen umfangreich informieren können. Im März 2022 folge dann die Ausschreibung.

Leerstehende Häuser gehörten der Stadt

Alle drei Gebäude bekam die LWB erst zum letzten Jahreswechsel von der Stadt Leipzig übereignet. Konkret geht es um Flächen in Engelsdorf (Althener Straße 2-2a, ein Dreigeschosser von 1913 mit 1200 Quadratmeter Land), in Volkmarsdorf (Hermann-Liebmann-Straße 43, ein Viergeschosser von 1890, 410 Quadratmeter Land) und in Sommerfeld (Sternenstraße 17, Dreigeschosser plus Werkstattgebäude im Hof, 1000 Quadratmeter Land).

Sommerfeld: Ebenfalls als Konzeptvergabe bietet die LWB ein dreigeschossiges Wohnhaus in der Sternenstraße 17 an. Dazu gehört ein Werkstatt- und Lagergebäude im Hof. Quelle: Peter Usbeck / LWB

„Ziel ist es, gemeinschaftliche Wohnprojekte zu fördern und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu unterstützen“, erklärte der LWB-Aufsichtsratschef und Leipziger Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). Man wende sich hier an Messestädter, deren Budget nicht für einen Grundstückskauf reicht.

Wie berichtet, hatte die LWB bereits drei Flächen für Konzeptvergaben zur Verfügung gestellt. So gingen freie Baugrundstücke in der Lindenauer Endersstraße 31/33 (1008 Quadratmeter neben der Apostolischen Kirche) und in der Plagwitzer Klingenstraße 10 (ein 490 Quadratmeter großes Teilstück des früheren Bauspielplatzes) Anfang 2018 an Interessenten-Gruppen, die bisher aber noch nicht mit den Arbeiten begonnen haben. Zudem läuft seit vergangenem Sommer ein Verfahren für ein Areal mit 2620 Quadratmetern und Bestandsgebäuden am Mockauer Walter-Albrecht-Weg.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Volkmarsdorf: Auch das Gründerzeithaus in der Hermann-Liebmann-Straße 43 (erbaut um 1890) will die LWB für 99 Jahre in Erbpacht abgeben. Quelle: Peter Usbeck / LWB

Weitere Infos zu den neuen Konzeptvergaben gibt es beim Netzwerk Leipziger Freiheit: www.netzwerk-leipziger-freiheit.de.

Von Jens Rometsch