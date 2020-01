LWB verkauft Baugrundstücke nur an Familien mit Kindern

Leipzig

Die fünf Baugrundstücke an der Balderstraße 8 bis 12a sind von altem Baumbestand umgeben. Einst standen dort unsanierte Wohnhäuser aus den Dreißigerjahren und einige Garagenkomplexe. Nach langer Diskussion, die im Jahr 2002 begonnen hatte, ließ sie die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) jedoch abreißen.

345 bis 360 Quadratmeter

Schon damals gab es Ideen, die Abbruchflächen als Eigenheim-Standort zu nutzen. Zumal genau gegenüber – auf der anderen Seite der Cleudner Straße – inzwischen längst die moderne Eigenheimsiedlung Am Eichberg entstanden ist.

Nun wagt das kommunale Unternehmen einen neuen Anlauf und will zunächst fünf Baugrundstücke für Einfamilienhäuser (mit Walm- oder Satteldach) an Familien verkaufen. Eine Chance auf die 345 bis 360 Quadratmeter großen Flächen an der Balderstraße erhalten aber nur Selbstnutzer mit Kindern.

Die fünf Bauflächen befinden sich zwischen der Balder- und Cleudner Straße im Leipziger Ortsteil Thekla. Quelle: LWB

Genauer gesagt müssen die Interessenten die Voraussetzungen zur Erlangung des Baukindergelds erfüllen, zu denen auch bestimmte Einkommensgrenzen gehören. Das zu versteuernde, jährliche Haushaltseinkommen bei Familien mit einem Kind darf nicht über 90 000 Euro liegen – zuzüglich 15 000 Euro für jedes weitere Kind. Mindestens ein Kind darf zum Ablauf der Gebotsfrist das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Vorschriften zur Architektur

Bewerbungsschluss für die ehemaligen Abrissflächen ist der 28. Februar 2020 um 18 Uhr. Bei mehreren Bewerbern entscheidet die LWB per Losverfahren. Die Preise pro Grundstück liegen zwischen 92 000 und 96 000 Euro und sind unveränderliche Festpreise. Bei der Gestaltung des Neubaus sind mehrere Vorschriften zu beachten, die ein einheitliches Erscheinungsbild der Siedlung sichern sollen. Zum Beispiel betrifft das die Dachgestaltung, Vorgärten und die Lage der Gebäude zur Balderstraße.

Hürden gegen Spekulation

Im Kaufvertrag für die Flächen will die LWB Klauseln verankern, die Spekulationen verhindern sollen. Zum Beispiel wäre ein Weiterverkauf des Grundstücks vor der Baufertigstellung zustimmungspflichtig. Bei Veräußerungen innerhalb von zehn Jahren nach Vertragsschluss greift eine Mehrerlösabführung zugunsten der LWB.

Frühere Arbeitersiedlung

Die Erla-Siedlung mit einst 523 Wohnungen und vielen ausgewachsenen Birken, Eichen und Weiden entstand 1937/38. Errichtet wurde siefür die Arbeiter der Erla-Flugzeugwerke ganz in der Nähe – das Hauptwerk befand sich an der Wodanstraße. Das spätere Rüstungsunternehmen hatte seinen Ursprung in dem kleinen Dorf Erlabrunn im Erzgebirge.

Streit um Eigentumsfrage

Nach der Deutschen Einheit stritten sich die LWB und eine Siedlungsgesellschaft des Freistaates Sachsen jahrelang um die Frage, wem die Siedlung gehört. 1999 entschied das Bundesverfassungsgericht endgültig zugunsten der LWB. Der östliche Teil der Siedlung in Richtung Autobahn 14 wurde ab der Jahrtausendwende saniert. Vor allem im Westen dominierten aber lange Zeit Leerstände, wurden schließlich etliche Bauten abgerissen.

Weiter Informationen und ein Exposé gibt es auf der LWB-Website.

Von Jens Rometsch