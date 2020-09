Ladung des Angeklagten unmöglich: Leipziger Chlorephedrin-Prozess geplatzt

Leipzig

Vor knapp sechs Jahren präsentierte das Bundeskriminalamt einen gigantischen Drogenfund: 2,9 Tonnen Chlorephedrin, der Grundstoff für 2,3 Tonnen Crystal im Straßenverkaufswert von 184 Millionen Euro. Doch noch immer steckt die Leipziger Justiz mitten in der juristischen Aufarbeitung des Falles. Am Dienstag sollte am Landgericht erneut ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Helfer in dem deutsch-tschechischen Rauschgift-Netzwerk starten. Doch offenbar war es bisher unmöglich, dem angeklagten Armenier Grigori A. (31) in seinem Heimatland die Ladung für die Hauptverhandlung fristgerecht zuzustellen.

Pannen vor Gericht

Bereits das erste Verfahren gegen den Hauptangeklagten, den Leipziger Pharmahändler Peter F., geriet zum Reinfall. Das Landgericht hatte nur einen Bruchteil der Anklage gegen ihn zugelassen, da zu diesem Zeitpunkt der bloße Handel mit der Chemikalie Chlorephedrin nicht strafbar war. Übrig blieb lediglich ein Anklagepunkt, weil da ein Tatverdacht bestand, dass tatsächlich aus dem Grundstoff die aggressive Droge Crystal hergestellt worden sei. Der Prozess platzte dennoch, weil die Staatsanwaltschaft nach Auffassung der zuständigen 8. Strafkammer unzulässig immer wieder umfangreiche Beweismittel nachgereicht habe. Im Zuge dieses Verfahrens war auch Oberstaatsanwältin Elke M., damals immerhin Leipzigs oberste Mafia-Ermittlerin, selbst ins Visier der Justiz geraten.

BGH kassiert Urteil

In einem zweiten Verfahren waren die Ukrainerin Lina B. und der Armenier Armen T. als mutmaßliche Helfer des Chlorephedrin-Rings zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Grigori A. stand 2015 mit seinem mutmaßlichen Komplizen Sahak M. vor Gericht. In einem zähen Prozess wurden beide nach Angaben des Gerichts am Ende freigesprochen. Weil die Staatsanwaltschaft dagegen Revision einlegte, landete der Fall beim Bundesgerichtshof. Die obersten Richter sahen in einem der verhandelten Fälle tatsächlich einen Tatverdacht, hoben das Urteil hinsichtlich dieses Punktes auf und verwiesen das Verfahren zurück ans Landgericht. Im April 2019 wurde Sahak M. wegen Beihilfe zum Handel mit Drogen zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt.

Aufenthaltsort bekannt

Hauptangeklagter Grigori A. fehlte damals aus gesundheitlichen Gründen, das Verfahren gegen ihn wurde daher abgetrennt. Am Dienstag wollte die 6. Strafkammer den Prozess gegen den Armenier eigentlich nachholen. Doch eine Ladung zu Gerichtsterminen über Landesgrenzen hinweg könne ausgesprochen problematisch sein, hieß es. Und das, obwohl der Aufenthaltsort des Angeklagten bekannt sei. Somit platzte der Prozesstermin am Dienstagmorgen. Ob und wann es zu einer Neuauflage kommt, ist ungewiss.

Von Frank Döring