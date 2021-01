Leipzig

Das war dann doch zu früh: Eigentlich wollte die Fluggesellschaft Condor ab 30. Januar wieder Verbindungen ab dem Flughafen Leipzig/Halle in beliebte Ferienregionen anbieten. Damit reagierte man auf die vorgezogenen Winterferien in Sachsen. Doch wer versucht, die Flüge nach Ägypten oder auf die Kanaren im Internet zu buchen, hat kein Glück. „Das Angebot wurde nicht gefunden“, heißt es stets.

„Es macht keinen Sinn, mit halb leeren Maschinen zu fliegen“

Auf LVZ-Nachfrage teilt Condor mit: „Das Vorhaben ist verschoben auf Mitte Februar.“ Grund dafür sei der längere Lockdown, auf den sich die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten geeinigt habe. „Es macht weder ökologisch noch ökonomisch Sinn, mit halb leeren Maschinen zu fliegen“, so eine Sprecherin. In den vergangenen Tage sei das Buchungsverhalten in Erwartung der Entscheidung äußerst gering gewesen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Condor bekanntgegeben, mit Verbindungen in mehrere Badeorte auf die vorgezogenen Winterferien in Sachsen zu reagieren. Zwei Mal wöchentlich wollte der Ferienflieger Urlauber wieder ins ägyptische Hurghada fliegen und drei Mal pro Woche die Kanaren ansteuern. Das Flughafen-Management zeigt sich erfreut. Nach langer Zwangspause wäre Condor als erste Airline wieder an den Start gegangen. Condor setze damit ein optimistisches Zeichen, hieß es.

Reiseziele sind wie gehabt die Kanaren und Ägypten

Mitte Februar will Condor nun einen erneuten Versuch starten. Los gehen soll es am 19. Februar mit einem Flug auf die Kanareninsel Teneriffa. Es folgen Flüge nach Fuerteventura und Gran Canaria. Insgesamt soll es drei Mal pro Woche auf die Kanaren gehen. Nach Hurghada sollen pro Woche zwei Maschinen starten.

In den beliebten Badeorten herrschen auch im Winter angenehme Temperaturen, so die Condor-Sprecherin. Urlauber können Sonne, Strände und das Meer genießen. Derzeit setze man sich mit den deutschen Veranstaltern in Verbindung. Gebucht werden könnten die Reisen wie gewohnt auch unter www.condor.com, im Reisebüro oder per Telefon.

Von Andreas Dunte