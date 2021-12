Leipzig

Der längste Blindenstock der Welt steht in Leipzig und misst 10,27 Meter. Zusammengesteckt und aufgestellt wurde er am Freitag anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen. Im Straßenverkehr wäre der Riesenstock allerdings ein Hindernis, deshalb wird er vorläufig als Schaustück im Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen (DZB) aufbewahrt und dort zum nächsten Tag der offenen Tür gezeigt. Direktor Thomas Kahlisch: „Diesen Tag wollen wir ja auch mit Humor angehen, Freude und Spaß am Leben zeigen.“

Team „Rekordbrecher“ plant mehrere Projekte

Die Idee für den „Längsten Langstock/Weißen Stock“ der Welt hatte der Wahlleipziger Rolf Allerdissen. Der 55-jährige Rekordjäger hat schon viele Bestmarken aufgestellt. Mit dem Team „Rekordbrecher“ plant er deutschlandweit verstärkt Rekorde für soziale und integrative Projekte.

Der längste Blindenstock der Welt Quelle: André Kempner

Eigentlich hatte Allerdissen zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen eine ganz andere Aktion in Leipzig vor, einen Sport-Rekord, der von Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in einer Sporthalle aufgestellt werden sollte. Wegen Corona fiel das Vorhaben ins Wasser. Darum entschied er sich kurzfristig, einen Rekord aus Indien zu überbieten: 2010 wurde von einer indischen Blindenvereinigung der mit 7,92 Metern „Weltweit größte Gehstock für behinderte Menschen“ vorgestellt und bei der World Records Academy registriert.

Improvisiert werden musste dann auch bei der Vermessung und Bestätigung des Langstocks. Eigentlich wollte ein Rekordprüfer aus Hamburg, vom Rekord-Institut für Deutschland, nach Leipzig kommen, alles nachmessen und die Urkunde ausstellen. Auch das fiel wegen Corona ins Wasser. So vermaß Rolf Allerdissen den Riesenstock selbst, dokumentierte alles mit Fotos, schickte die Beweismittel nach Hamburg und erhielt von dort die Urkunde.

Der Leipziger Rekordjäger steht zum Glück voll im Stoff, denn normalerweise ist er selbst als Rekordprüfer im Einsatz – aber natürlich nicht bei Rekorden, die er selbst aufstellt. Im Hauptberuf ist Allerdissen Geschäftsführer von „Ungehindert gemeinnützig“, einer Unternehmergesellschaft, die gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen eintritt.

Ministerpräsidenten-Besuch abgesagt

Das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen in der Gustav-Adolf-Straße hatte sich eigentlich am Freitag auf den Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten gefreut. Michael Kretschmer (CDU) wollte in Leipzig den bisherigen Behindertenbeauftragten der Landesregierung, Stephan Pöhler, verabschieden und Nachfolger Michael Welsch vorstellen – auch dieser Besuch wurde wegen Corona abgesagt.

Von Kerstin Decker