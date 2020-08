Lamborghini kommt nach Leipzig

Leipzig

Noch in diesem Jahr soll es soweit sein: Lamborghini kommt in die Messestadt. Im Leipziger Norden entsteht das neue Autohaus für die italienischen Luxus-Sportwagen nach den Plänen des Architekturbüros Hohmut und Partner. Neben einem Neuwagen-Showroom sollen hier eine separate Gebrauchtwagenausstellung, eine großzügige Tiefgarage sowie eine topmoderne Werkstatt angesiedelt werden. Das Richtfest findet am Donnerstag statt.

Einziger Lamborghini-Händler in Ostdeutschland

„Als zehnter Lamborghini Händler in Deutschland und einziger in den neuen Bundesländern möchten wir noch in diesem Jahr unseren tollen Neubau eröffnen“ sagt Sibylle Thomas-Göbelbecker, Geschäftsführerin von Thomas-Exclusive Cars Leipzig. Insgesamt investiert die Unternehmensgruppe rund drei Millionen in den Standort und will dort zukünftig zehn neue Mitarbeiter beschäftigen.

Von LVZ/lg