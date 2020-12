Lancaster University zieht in den Leipziger Strohsack

Leipzig

Nach längerer Suche hat die Lancaster University jetzt das passende Domizil in Leipzig gefunden. „Unser europäischer Campus wird im kommenden Jahr in neue, dauerhafte Räumlichkeiten umziehen“, sagte die Leipziger Campus-Direktorin Elisabeth Grindel-Denby. Die temporären Flächen in den „Design Offices“ (frühere Hauptpost) am Augustusplatz würden 2021 geräumt und der Betrieb dauerhaft in die Strohsack-Passage in der Nikolaistraße 10 verlegt.

Gleich neben der Nikolaikirche, einem Ursprungsort der Friedlichen Revolution von 1989, biete das neue Domizil beste Voraussetzungen für inspirierende Studienerfahrungen, sagte sie weiter. Der Umzug sei in zwei Phasen geplant: Im ersten Halbjahr 2021 beziehe man den sechsten Stock, später im Jahr noch das erste und siebte Obergeschoss.

Auch Master-Abschlüsse und Forschung geplant

Unter allen britischen Universitäten war die Lancaster University die erste, die 2019 einen Campus in Deutschland eröffnete. Dies erfolgte nicht nur im Vorgriff auf den absehbaren Brexit. Laut den Zeitungen „Times“ und „The Guardian“ gehört die Einrichtung zu den Top Zehn der britischen Universitäten.

Die Lancaster University Leipzig bietet derzeit vier Bachelor- und zwei Foundation-Programme an – vor allem in den Bereichen Wirtschaft und IT. Ein Fünfjahresplan sieht zudem Postgraduiertenprogramme (zum Beispiel Master-Abschlüsse) und wachsende Forschungsaktivitäten vor. Internationalen Studierenden wird der Erwerb eines britischen Abschlusses in Leipzig ermöglicht.

Mehr Möglichkeiten für den Wissensaustausch

„Der neue Campus bietet der Universität erstklassige Möglichkeiten, mit Unternehmen, Verwaltungen, anderen Hochschulen, Wissenschafts- und Fördereinrichtungen Kontakte zu knüpfen und zu pflegen“, erklärte Dekan Mark Brewer. Die Einrichtung wolle zum Beispiel kreative Projekte und Gründerzentren unterstützen, Konferenzen veranstalten und vielfältig den Wissensaustausch fördern.

In nicht-akademischen Angelegenheiten werden die Studierenden von der Navitas Germany GmbH als lokalem Partner unterstützt, so Direktorin Elisabeth Grindel-Denby. Die nächsten virtuellen „Tage der offenen Tür“ seien für den 14. Januar und 11. Februar 2021 geplant – jeweils ab 16 Uhr.

Von Jens Rometsch