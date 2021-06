Leipzig

Ob man das vergangene Wochenende in Leipzig völlig durchnässt oder größtenteils trocken erlebt hat, war eine Sache von wenigen Kilometern. Obwohl der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag die gesamte Region vor Regen und Gewittern warnte, gab es selbst innerhalb des Stadtgebiets große Unterschiede bei der Stärke des Unwetters: Während es in Plagwitz, Grünau und Taucha ab Samstagabend in großen Mengen regnete, kamen Stötteritzer und Schkeuditzer mit wenigen Schauern davon. Ähnliches spielte sich im Umland ab: „Während die einen noch grillten, standen andere schon bis zu den Knien im Wasser“, formulierte der Grimmaer Bürgermeister Matthias Berger (parteilos) überspitzt. Solch extreme Unterschiede sind keine Seltenheit und hängen mit der Art des Unwetters zusammen, erklärt Meteorologe Jens Oehmichen vom DWD Leipzig.

79 Liter pro Quadratmeter in Taucha

„Wenn Gewitter lokal so stark begrenzt sind, liegt das vor allem am fehlenden Wind“, sagt Oehmichen. „Eine normale Wetterfront zieht mit 50 oder 60 Kilometer pro Stunde durch die Region und verteilt den Niederschlag relativ großflächig und gleichmäßig, da kommt niemand trocken davon.“ Charakteristisch für diese Art Gewitter seien starke Windböen und Hagel. „Wenn auf Höhe der Wolken jedoch kein Wind herrscht, bleiben die Schauerzellen an Ort und Stelle und regnen sich dort über längere Zeit ab.“ Das könne zu teils extremen Kontrasten bei den Niederschlagsmengen führen, wie auf der Karte oben zu sehen: Während die Messstation in Taucha am Samstag und in der Nacht zum Sonntag 79 Liter pro Quadratmeter vermeldete, fielen in Schkeuditz nur sechs Liter. Holzhausen maß moderate 19, Brandis 16 Liter pro Quadratmeter.

Lokale Schauerzellen lassen sich kaum voraussagen

Die lokalen Dimensionen solcher Gewitter hängen mit verschiedenen Faktoren, wie etwa örtlichen Temperaturkontrasten, zusammen. „Vorauszusagen, wo sich wann im Gebiet der Wetterwarnung Schauerzellen bilden, ist kaum möglich.“ Die Warnungen müssen also spontaner erfolgen: Am Samstagvormittag wurde das vom Unwetter bedrohte Gebiet grob eingegrenzt und im Rahmen eines Warnlageberichts vor den möglichen Auswirkungen gewarnt.

Während des Gewitters betrieb der diensthabende Meteorologe dann sogenanntes „Nowcasting“: Er verfolgte aktuell auf dem Wetterradar, wo genau sich die Schauerzellen bildeten, und vermeldete dementsprechend akute Warnungen. „Wir konnten am Samstagvormittag bereits sagen, dass es in Leipzig zu Unwettern kommen wird“, sagt Oehmichen. „Dass es im Westen stark regnet und der Osten dagegen größtenteils verschont bleibt, wussten wir allerdings erst kurz vorher.“ Wer immer auf dem aktuellen Stand bleiben will, kann sich die Wetter-Updates des DWD über die App „WetterWarn“ direkt per Push-Nachricht aufs Smartphone liefern lassen.

Von Robin Knies