Landesdirektion Sachsen legt Leipzig die Daumenschrauben an

Leipzig

Fünf Monate nach dem Ratsbeschluss hat die Landesdirektion den Leipziger Doppelhaushalt für die Jahre 2021/22 zwar genehmigt. Die Stadt darf nun Kredite über 481 Millionen Euro auf- und neue Investitionen von 552 Millionen Euro – vor allem in neue Schulen und Kindertagesstätten – in Angriff nehmen.

Doch die Zeiten für die Stadt sind alles andere als rosig. Denn die Rechtsaufsichtsbehörde macht in ihrem Genehmigungsbescheid, der der LVZ vorliegt, auch deutlich, dass sie ihre Zustimmung nur aufgrund der besonderen Belastungen durch die Corona-Pandemie erteilt hat. Schon mit dem nächsten Doppelhaushalt droht sie, die Daumenschrauben anzuziehen, da Leipzig auch ab 2023 nicht in der Lage sein werde, „die Anforderungen an einen gesetzmäßigen Haushaltsausgleich zu erfüllen“.

Kritik an steigenden Kulturausgaben

„Wenn es nicht gelingt, 2023/24 unseren Haushalt zu konsolidieren“, prognostiziert Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU), „müssten wir Kredite aufnehmen, um Kredite zurückzuzahlen.“ Wie die Landesdirektion rechnet daher auch er damit, dass die Stadt ab 2023 ein Haushaltsstrukturkonzept zum nächsten Doppeletat vorlegen und darin aufzeigen muss, wie die Kommune binnen vier Jahren zu einem rechtskonformen Haushalt zurückkehren will. Die Folge wären Kürzungen vor allem bei sogenannten freiwilligen kommunalen Leistungen wie etwa für die Kultur, für Vereine, Verbände und den Sport. Schon jetzt monieren die Finanzaufseher diese Budgets, insbesondere für die Kulturbetriebe. Oper, Gewandhaus und Schauspiel sind die größten städtischen Subventionsempfänger. Doch trotz steigender kommunaler Zuschüsse – von derzeit 99,5 Millionen Euro auf 110,8 Millionen Euro bis 2024 – schrieben die Betriebe rote Zahlen. Dies sei, so die Landesdirektion, „mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt nicht mehr vereinbar“.

Finanzbürgermeister wirbt für „Ausgaben-Moratorium“

Daher wirbt der Kämmerer jetzt für ein generelles „Ausgaben-Moratorium“. Lediglich bei Investitionen will er nicht auf die Bremse treten. „Wir müssen die hohe Investitionsquote beibehalten“, sagt er, „weil unsere Infrastruktur es nötig hat und ich antizyklische Investitionen zur Überwindung einer Krise richtig finde.“ Bonews Strategie aus der Finanzkrise: „Wenn wir in den nächsten zwei, drei Jahren unsere konsumtiven Ausgaben auf dem Stand von heute einfrieren, dann wird uns das Kürzungen ab 2023 ersparen.“

Seine Zuversicht kommt nicht von ungefähr. „Wir sehen, dass die Unternehmen die Corona-Pandemie offenbar hinter sich gelassen haben und der Wirtschaftsmotor wieder anspringt“, sagt der Finanzchef. Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich trotz des langen Lockdowns in der ersten Jahreshälfte besser als gedacht. In diesem Jahr werden die Unternehmen mit 300 Millionen Euro die Gewerbesteuerkasse der Stadt füllen, rund 30 Millionen Euro mehr als geplant. „Wir müssen jetzt jede Mehreinnahme dazu nutzen, um unser Defizit zu verringern und dürfen uns nicht mit zusätzlichen Ausgaben belasten“, fordert der Kämmerer die Stadträte schon vorsorglich zur Haushaltsdisziplin. Der aktuelle Finanzhaushalt schreibt mit 52 Millionen Euro in diesem Jahr und 89 Millionen Euro in kommenden Jahr tiefrote Zahlen.

Rechtsaufsicht stellt Naturkundemuseum und Kohlrabizirkus zur Disposition

Vierteljährlich muss die Stadt der Landesdirektion nun einen Haushaltsbericht vorlegen und mit dem kommenden Doppeletat erstmals auch eine Investitionsliste, aus der die „Maßnahmen zur infrastrukturellen Grundversorgung“ konkret hervorgehen. Denn nur für diese will die Rechtsaufsicht von 2023 bis 2025 noch Kredite bewilligen. Der Grund liegt auf der Hand: Leipzig muss jährlich 50,5 Millionen Euro in die Kredittilgung stecken. Die Stadt schafft das in diesem und dem kommenden Jahr aber nur, indem sie in den Dispo geht und Kassenkredite in Anspruch nimmt. Bis 2024 wird sich daran auch nichts ändern.

Auch kostspielige freiwillige Prestigeprojekte wie der Umbau des ehemaligen Bowlingtreffs auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz zum neuen Naturkundemuseum oder der Erwerb und die Entwicklung des Kohlrabizirkus, der einzigen Eislaufhalle Leipzigs, stünden dadurch auf der Kippe. Bonew hält diese Investitionen dennoch für wichtig: „Mit den aktuell günstigen Zinsen und einer guten Förderkulisse haben wir die Chance, solche Leuchtturmprojekte für die Stadt zu realisieren, die als wichtige Standortfaktoren auch die wirtschaftliche Entwicklung Leipzigs positiv beeinflussen werden.“

Von Klaus Staeubert