Der Kreisverband der Kleingärtner Westsachsen-Leipzig hat eine Schlappe vor Gericht erlitten: Beim Versuch, rund 400.000 Euro vom früheren langjährigen Geschäftsführer und Vorsitzenden Frank M. einzufordern, erteilte das Landgericht Leipzig ihnen eine Absage. Zurückgefordert wurden unter anderem angebliche Lohnüberzahlungen, unklare Barabhebungen und ein Privatdarlehen, von dem niemand gewusst haben will. Außerdem sollte M. für angeblich unberechtigte Zahlungen für Altersvorsorge, fehlende Buchungen, Zahlungen ohne Beleg, Anschaffung einer Fotoausrüstung und Kassenverluste aufkommen.

Die Spitzen des Kreisverbandes hatten sich Hoffnungen auf einen ganz anderen Ausgang gemacht. Denn M. war bereits in einem Strafverfahren im Jahr 2019 wegen Untreue in sechs rechtlich selbstständigen Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt worden – also in der Summe zu 9000 Euro. Offenbar auch deshalb lehnte der Kreisvorstand in der Verhandlung im Landgericht ein Vergleichsangebot der Richter ab, nach dem M. 35 000 Euro an den Kreisverband überweisen sollte und im Gegenzug von allen Vorwürfen entlastet würde.

Nach der Ablehnung des Vergleichsvorschlages entschieden die Richter aber ganz anders als erhofft: Sie befanden, dass sich M. auf die wirksamen Entlastungen berufen kann, die ihm die Mitgliederversammlungen in seiner Amtszeit erteilt hatten. „Es fanden jährlich Kassenprüfungen statt, bei denen die Finanzen, insbesondere die Rechnungslegung und Buchhaltung des Vereins, umfassend geprüft wurde“, heißt es in dem Urteil. Im Klartext: Die anderen Mitglieder des Verbandsvorstandes und ihre Kontrolleure hätten rechtzeitig merken müssen, wenn etwas falsch gelaufen wäre.

Die Richter verwiesen ausdrücklich auch auf eine Jahreshauptversammlung des Kleingartenverbandes vom 26. März 2013, in dem M. noch kurz vor seinem Ausscheiden entlastet wurde. M. habe dort laut Versammlungsprotokoll den Geschäftsbericht und den Finanzbericht des Kreisverbandes erläutert, heißt es. Und der Kassenprüfer habe einen Bericht vorgelegt, der ebenfalls nichts Wesentliches beanstandete. „Im Anschluss fand eine umfassende Aussprache zu den Berichten, auch dem Geschäfts- und Finanzbericht statt“, schreiben die Richter im Urteil. „Letztlich wurde seitens der Mitgliederversammlung dem gesamten Vorstand, mithin auch dem Beklagten, einstimmig Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 erteilt.“ Mit dieser Entlastung habe sich die Mitgliederversammlung mit der Tätigkeit des Vorstandes „einverstanden erklärt und darauf verzichtet, Bereicherungs- und Schadenersatzansprüche gelten zu machen“.

Die Richter betonten auch, dass bei einem Großteil der Forderungen eine dreijährige Verjährungsfrist greife. Denn es sei davon auszugehen, dass die Kleingärtner „ohne grobe Fahrlässigkeit“ die jetzt mit mehrjährigem Verzug geltend gemachten Schäden im Folgejahr hätte erkennen müssen.

Der Kreisverband der Kleingärtner Westsachsen-Leipzig hat inzwischen Berufung eingelegt und will das Urteil von der nächste Instanz korrigieren lassen. „95 Prozent der Mitgliederversammlung hat sich für diesen Schritt ausgesprochen“, betont Vorsitzender Ralf-Dirk Eckardt.

