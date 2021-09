Landgericht Leipzig überlastet: Zusätzliche Strafkammer für Enchrochat-Verfahren

Leipzig

Leipzigs Justiz bekommt Unterstützung für Verfahren gegen die Organisierte Kriminalität: Zum 1. Oktober soll am Landgericht eine weitere, neu eingerichtete große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Robby Bauer (53) ihre Arbeit aufnehmen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Hintergrund sind die sogenannten Enchrochat-Verfahren.

Wie berichtet, hatten französische Ermittler im vergangenen Jahr die verschlüsselte Kommunikation von Großkriminellen geknackt. Das vertrauliche Netzwerk hatte die Firma EnchroChat für abgeschirmte Absprachen gegen viel Geld zur Verfügung gestellt. In Folge des staatlichen Hackerangriffs auf den Messengerdienst gab es in ganz Europa eine Verhaftungswelle, allein in Deutschland führte das zu mehr als 2200 Ermittlungsverfahren. Auch in Leipzig flogen Großdealer auf.

15 Verfahren anhängig

Derzeit sind am Landgericht 15 derartige Verfahren anhängig. Dabei handelt es sich überwiegend um Haftsachen, die dem Beschleunigungsgebot unterliegen. Daher hatte das sächsische Justizministerium bereits personelle Unterstützung zugesichert und im Juli die Stelle eines Vorsitzenden Richters ausgeschrieben. „Die mit Strafsachen betrauten, ohnehin ausgelasteten drei allgemeinen großen Strafkammern des Landgerichts sind aufgrund der noch hinzugekommenen EncroChat-Verfahren im Übermaß belastet“, so die Behörde. Das Präsidium des Landgerichts habe daher die neue 17. Strafkammer bereits zum 1. Oktober personell vollständig besetzt und ihr Verfahren zugewiesen.

Große Strafkammern sind für Straf- und Sicherungsverfahren gegen Erwachsene zuständig, wenn eine höhere Strafe als vier Jahre Freiheitsstrafe oder die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, allein oder neben einer Strafe, oder in der Sicherungsverwahrung zu erwarten ist. Erst kürzlich hatte das Oberlandesgericht (OLG) Dresden entschieden, dass die verschlüsselten Enchrochat-Daten aus den Kryptohandys der Angeklagten als Beweismittel genutzt werden können. Dies war bisher ein Knackpunkt in allen Verfahren gegen hiesige Großdealer.

