Der Störmthaler und Markkleeberger See sind bis Ende Mai vom Landkreis Leipzig gesperrt worden. Kritische Deformationen könnten zu Überschwemmungen führen und eine Gefahr für Leib und Leben darstellen.

Landkreis Leipzig sperrt zwei Seen – Gefahr einer Wasserwelle

