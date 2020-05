Kaum Regen, vertrocknete Brunnen: Klima sorgt sorgt bereits für Ernteschäden in Sachsen

Leipzig

„Bei vielen Landwirten ist die Dürre die größere Sorge als der Corona-Virus“, sagt Manfred Uhlemann. Der Geschäftsführer des Sächsischen Bauernverbands ist besorgt. Die Lage sei vielerorts dramatisch, Dürreschäden seien in einigen Regionen bereits das dritte Jahr in Folge zu erwarten. Rund um Leipzig, besonders in Nordsachsen, seien Teile der Ernte bereits vertrocknet. „Wir haben aus den letzten zwei Jahren ein unglaubliches Wasserdefizit mitgeschleppt“, berichtet Uhlemann. Der leichte Niederschlag der vergangenen Tage habe deshalb nur einen sehr geringen positiven Effekt.

Kein Regen, kein Grundwasser

„Wir hatten etwa 14 Millimeter Niederschlag im Mai. Das reicht für viele Pflanzen vorerst zum Überleben – aber insgesamt ist das einfach nicht genug“, bewertet Hans-Uwe Heilmann, Vorstand von Agrarprodukte Kitzen, die Situation. Im Südraum Leipzig zwischen Zwenkau und Pegau bewirtschaftet die Genossenschaft rund 2300 Hektar Land. Sollte es weiterhin so trocken bleiben, könnte ein Teil der Getreidepflanzen auf den Feldern absterben. „Weizen und Gerste sind gegenwärtig stark getroffen. Wir bräuchten im Mai und Juni noch jeweils 20 bis 30 Millimeter Niederschlag“, schätzt Heilmann. Damit seien aber längst nicht alle Probleme gelöst. In der ehemaligen Bergbauregion liegt der Grundwasserspiegel enorm tief, die Erde ist durch die vergangenen Jahre weitestgehend ausgetrocknet. „Einfach gesagt, kommt weder von oben noch von unten Wasser an unsere Pflanzen“, beschreibt der Landwirt die Lage.

Das Getreide auf den Feldern der Agrar

500 Millimeter Regendefizit aus zwei Jahren

Dieter Dottermusch beziffert das Regendefizit der letzten zwei Jahre auf rund 500 Millimeter. „Wir haben große Sorge, dass sich das wiederholt“, sagt der Landwirt vom Obsthof Wöllmen ernst. Auf rund 25 Hektar Land baut Dottermusch Pflaumen, Äpfel und Erdbeeren an. Letztere werden regelmäßig beregnet. „Wir hatten im April effektiv keinen Niederschlag, vier Millimeter vielleicht“, sagt der Obstbauer. Da er die Bäume nicht bewässern kann und sogar die tiefen Wurzeln nur noch an wenig Wasser kommen, seien auch seine Apfel- und Pflaumenernte betroffen. Doch nicht nur die Dürre belastet die Pflanzen. Die kalten Nächte der vergangenen Woche haben zahlreiche Blüten der Erdbeeren und Pflaumen erfrieren lassen. Einen vollständigen Überblick konnte sich Dottermusch noch nicht machen: „Die Schäden sind aber sehr umfassend.“

Vertrocknete Brunnen in einigen Teilen Sachsens

„Im Wesentlichen sind die Schäden vom Bodenfrost in den meisten Regionen noch überschaubar“, schätzt Udo Jentzsch vom Landesverband Sächsisches Obst ein. Ein ganz anderes Bild zeichnet der Geschäftsführer allerdings von den Dürre-Problemen. „Die Trockenheit ist eine mittlere Katastrophe – flächendeckend in fast ganz Sachsen“, beschreibt Jentzsch. Besonders im Flachland sei das fehlende Wasser für viele Obstbauern eine enorme Herausforderung. Erdbeeren seien davon stark betroffen, da die Pflanze relativ viel Wasser benötige, um sich zu vermehren und Früchte zu tragen. „Das Problem trifft die Obstbäume aber genauso“, führt Jentzsch aus. Bewässerung sei in einigen Teilen Sachsens durch vertrocknete Brunnen nicht mehr möglich oder für die Landwirte zu kostspielig. „Es ist noch nicht alles verloren. Wir brauchen aber dringend Wasser.“

Erdbeerfelder vielerorts ausgedünnt

In der selben Lage befindet sich auch Undine Lehmann. Elf Hektar bewirtschaftet die Geschäftsführerin vom Erdbeerland Böhlitz-Ehrenberg. Auf insgesamt sieben Feldern in der Region Leipzig können Besucher die süßen Früchte selber pflücken. Die Pflanzen, die seit Kurzem die ersten Erdbeeren tragen, sind seit Frühjahr 2019 auf den Feldern. Unter besseren Bedingungen hätten diese im vergangenen Sommer zahlreiche Ausläufer gebildet. „Der Bestand wird dadurch eigentlich dichter“, erklärt Lehmann – stattdessen sei aber ein Teil der Pflanzen ganz vertrocknet oder zumindest mit „dem eigenen Überleben beschäftigt“ gewesen. Einige ihrer Felder sind nun ausgedünnt. An anderen Standorten konnte die Landwirtin die Flächen bewässern und den Pflanzen so unter die Arme greifen. „So ist das eben. Wir leben mit der Natur und versuchen ein bisschen nachzuhelfen“, bleibt Lehmann positiv. Eine weitere Nacht mit Bodenfrost, wie am vergangenen Montag, könnte die Ernte allerdings weiter belasten. „Den Pflanzen machen diese Temperaturen nichts aus, aber die Blüten tragen einen Schaden davon“, so Lehmann.

Engpässe bei regionalem Obst und Gemüse

Manfred Uhlemann bewertet die Lage in vielen Betrieben inzwischen als so ernst, dass es „im regionalen Markt bei Obst und Gemüse in diesem Jahr zu kleinen Engpässen kommen könnte.“ Einen höheren Preis auf regionale Erzeugnisse hält auch Jan Kalbitz für realistisch, Vorstand der Obstland AG. Dort werden viele Pflanzen bereits seit Jahren großflächig beregnet. Die Obstland AG erwartet entsprechend auch in diesem Jahr eine umfassende Ernte. Was die Landwirte auf den Erdbeerfeldern leisten können, sei für die Obstbäume aber keine Option. Kalbitz: „Es wäre alles so viel besser, wenn es endlich genug regnen würde.“

Von Tilman Kortenhaus