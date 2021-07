Wie blickt ein Roboter auf ein Fußballspiel? Welche Insekten gehen im Dunkeln auf Blütensuche? Wie bastelt man mit Beton? Mehr als 100 Leipziger Forschungsstätten bieten in der „Langen Nacht der Wissenschaften“ am Freitag über 300 Programmpunkte an – wegen der Pandemie überwiegend digital.