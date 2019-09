Lange Schlange vor Bundesbank in Leipzig wegen neuer Münze

Eine neue Fünf-Euro-Münze hat am Donnerstagmorgen einen Ansturm auf die Bundesbank-Filiale in der Leipziger Südvorstadt ausgelöst. Hunderte Sammler wollten eines der begehrten Exemplare kaufen. Sie versprechen schnelle Wertsteigerung. Gestaltet hat die Münze eine Leipziger Künstlerin.

Eine neue Fünf-Euro-Münze löste am Donnerstag Andrang an der Bundesbank-Filiale in Leipzig aus. Quelle: Jens Rometsch