Lange Schlangen beim Leipziger Eistraum

Leipzig

Es ist wirklich erstaunlich, was der Leipziger Eistraum 2020 auf einer eigentlich recht kleinen Fläche alles zu bieten hat. Nur die Nordseite des Augustusplatzes (vor der Oper) ohne den Bereich der Pergola steht der Firma Bergmann für die vierte Ausgabe zur Verfügung. Aber dort hat sie wieder eine derart schöne Winterwelt erschaffen, dass man sich darin stundenlang vergnügen kann.

Über 30 Minuten Anstehen

In der Folge erlebte die Veranstaltung am Eröffnungswochenende im schneefreien Leipzig einen Mega-Ansturm. Vor der Eislaufkasse mussten die Besucher teils mehr als 30 Minuten warten, was nicht nur Odette Piewak ärgerte. Die 30-jährige Leipzigerin hatte ihre Familie aus Löbau zu Besuch. „Wir sind schon mit dem Riesenrad gefahren – herrlich bei dem schönen Licht, aber mit 6 Euro für zwei Runden etwas teuer“, fand ihre Schwester Emily.

Das 45 Meter hohe Riesenrad wechselt oft seine Farben. Die Gondeln sind auch bei Kältegraden angenehm temperiert – eine Fahrt mit 6 Euro pro Erwachsenem aber nicht gerade billig. Quelle: Christian Modla

Wahrscheinlich sei der Andrang immer kurz vor einer neuen Eiszeit (dauert 90 Minuten, danach wird das Eis 30 Minuten lang präpariert) besonders hoch, meinte Odette. Die Preise fürs Schlittschuhlaufen fand sie bei 3,50 Euro pro Eiszeit (2,50 Euro für Kinder und Ermäßigungsberechtigte) durchaus okay. „In Berlin, wo wir vor Kurzem auch Schlittschuhlaufen waren, ist es teurer.“

Schlittschuhrückgabe separiert

Auch dem Veranstalter sind die Schlangen nicht entgangen. „Der Ansturm hat uns etwas überrascht. So ein gutes Auftakt-Wochenende hatten wir noch nie“, bat Roland Schröter um Verständnis. Um die Situation im Kassenbereich zu entzerren, seien nun erstmals die Ausleihe sowie die Rückgabe von Schlittschuhen (3,50 Euro pro Eiszeit, Ausweis oder 20 Euro als Pfand) voneinander getrennt worden. Trotzdem bildeten sich bei der Rückgabe am Samstag oft lange Schlangen. „Wir verstärken deshalb an den nächsten Wochenenden unser Personal.“

Schröter gehört die freundliche Stimme, die sonst bei den Service-Durchsagen rings um die Eisarena zu hören ist. Zum Beispiel erklärt er dann, dass es ab 19 Uhr etwas lauter werden kann, weil die Schlagerparty in der 200 Gäste fassenden Holzhütte beginnt (Eintritt frei). Oder was es mit den drei Meter hohen Ungetümen auf sich hat, die als Mostviertler Königsperchten durch das Publikum wanderten. Mit ihren Hörnermasken sind die Perchten Verwandte der gefürchteten Krampusse, die in vielen Alpengegenden den Nikolaus begleiten. Die Perchten seien aber lieber: vertreiben mit Glocken und Rauch böse Geister. Die Berührung ihres Schweifs aus Pferdehaar solle Glück und eine „erhöhte Fruchtbarkeit“ bringen.

Keine Rucksäcke auf Eisfläche

Viele knutschende Paare standen in der Tat an den Holzfeuern zum Aufwärmen, an der Eisbar oder unter den Pagoden der Imbiss-Gasse. Ob Nordmanntannen, Schneemann-Figuren an den Mülltonnen oder Sitzbänke in Schlittenform – der Eistraum zeigte sich bis ins Detail liebevoll gestaltet und die Musik nicht auf niedrigstem Aprés-Ski-Niveau.

An der Winterrutsche (1,50 Euro) kam kein Kind vorbei. Auch Talitha Caswell aus Schottland und Amber Pocock aus Südafrika sausten da in blauen Tüten die Plastebahn hinunter. Beide fanden den Eistraum richtig toll – Amber aus Südafrika würde nur gern mal echten Schnee bei ihrem Studium in Leipzig sehen.

Kurzer Weg von der Tiefgarage

Noch zwei Tipps: Wer in der Tiefgarage Augustusplatz den Aufgang vor dem Zugang zur Oper nimmt, kommt gleich neben der Eisbahnkasse heraus und muss sich nicht durch die Massen drängeln. Allerdings ist die Tiefgaragen-Nutzung mit aktuell 2,20 Euro pro angefangener Stunde kein Schnäppchen.

Auch Talitha Caswell aus Schottland und Amber Pocock aus Südafrika fanden den Eistraum richtig toll. Beide studieren zurzeit an der Leipziger Universität. Amber (rechts) aus Südafrika würde aber nur zu gern mal echten Schnee bei ihrem Aufenthalt in Deutschland sehen. Quelle: Christian Modla

Rucksäcke (etwa für die Straßenschuhe) darf man nicht mit auf die Eisbahn nehmen – sie müssen in ein Schließfach (für 2 Euro, zu finden zwischen den Kassen und den Toiletten) oder bei Freunden am Rand abgegeben werden.

Genau 960 Quadratmeter umfasst die runde Eisbahn vor der Oper. Geöffnet ist sie bis 1. März täglich von 10 bis 22 Uhr. Die 30-minütigen Eispflegezeiten beginnen um 12, 14, 16, 18 und 20 Uhr.

Von Jens Rometsch