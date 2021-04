Leipzig

Vor dem Stellplatz für die Einkaufswagen hat sich bereits eine Schlange gebildet, die meisten Wagen sind in Gebrauch und werden nach der Rückgabe direkt für den nächsten Einkauf übernommen. Am Freitagvormittag ist auf dem Parkplatz neben der Hit-Filiale auf der Alten Messe einiges los. Die Leipzigerinnen und Leipziger kaufen für das Wochenende mit dem Feiertags-Samstag ein und verlassen den Supermarkt mit vollgepacktem Einkaufswagen.

Der Einzelhandel ist auf den Vorfeiertag gut vorbereitet. Doch mehr Zeit sollte im Supermarkt schon eingeplant werden. „Die neue Regelung im Zuge der bundeseinheitlichen „Notbremse“ zur Kundenanzahl wird heute sicherlich an hoch frequentierten Orten zu Wartezeiten vor den Märkten führen“, teilte eine Sprecherin von Edeka auf Anfrage der LVZ mit. „Wir erwarten nicht mehr Kunden, aber mögliche Schlangenbildung“, heißt es weiter.

Bei Aldi ist man hingegen einen Tag vor dem 1. Mai auf einen größeren Kundenansturm eingestellt. „Erfahrungsgemäß ist vor Feiertagen mit einem erhöhten Kundenaufkommen zu rechnen. Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden daher, die gesamten Öffnungszeiten für einen möglichst schnellen und unkomplizierten Einkauf zu nutzen“, so ein Sprecher von Aldi-Nord.

Michaela Meißner hat am Freitagvormittag ihre Einkäufe für das Wochenende erledigt. Den Supermarkt verlässt sie sichtlich gestresst. „Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe“, sagt sie, während sie die letzten Tüten im Kofferraum ihres Autos verstaut. Sie habe nur das Nötigste gekauft und so schnell wie möglich gemacht. „Es war rammelvoll“, erzählt sie, „aber weil zehn Kassen geöffnet waren, hat es nicht so lange gedauert.“

Entspannter war es bei Beate Barth. Sie war zwar ungefähr eine Stunde im Laden, hat sich aber Zeit gelassen und nicht gestresst. „Es war schon viel los, ging aber noch“, sagt sie. Für den Feiertag habe sie nicht speziell eingekauft, erzählt sie. „Das ist mein ganz normaler Wochenendeinkauf.“

Handelsverband: Halbierung der Kundenzahl ist das Problem

Für Gunter Engelmann-Merkel kommt die Gedränge vor den Märkten nicht unerwartet. „Das Problem haben wir durch die Bundes-Notbremse bekommen“, schiebt der Geschäftsführer des Handelsverbandes für die Region Westsachsen den schwarzen Peter der Bundespolitik zu. In den meisten Bundesländern durfte sich danach pro zehn Quadratmeter Marktfläche ein Kunde aufhalten, bei größeren Supermärkten (ab 800 Quadratmeter Fläche) eine Person je 20 Quadratmeter. Engelmann-Merkel: „Dann hat der Gesetzgeber mit der Bundes-Notbremse diese unkluge Regelung getroffen und die Kundenzahl halbiert.“ Eine Regelung, die der Einzelhandelsvertreter für realitätsfern hält.

„Aber wenn den Menschen ein Tag weniger zum Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs zur Verfügung steht, dann konzentriert sich das logischerweise auf die wenigen Tage, die verbleiben. Das hätte man sich mit etwas mehr Nachdenken ja auch vor dem geistigen Auge vorüberziehen lassen können.“ Der Handel muss die Lasten schultern, die uns aufgebürdet wurden. Aber wir bieten uns nicht als Prellbock für Frust an. Ein Entzerren der Kundenströme, indem die Kundinnen und Kunden sich besser über den Tag verteilten, ist nach Ansicht von Engelmann-Merkel nur bedingt möglich, „da diejenigen die arbeiten, nur nach Feierabend einkaufen können“.

Rainer und Romy Hallmann haben die Stoßzeit am Nachmittag vermieden und ihre Einkäufe für das Wochenende bereits am Freitagvormittag erledigt. „Drinnen war es eigentlich noch ziemlich entspannt“, erzählt Rainer Hallmann beim verstauen in der Lebensmittel im Kofferraum.

Auch Sandra und Torsten Meyer haben einen Großeinkauf gemacht – für drei Haushalte, sie erzählen. „Wir kaufen immer so viel ein, für uns, meine Mutter und unseren Sohn“, so Sandra Meyer. Lange anstehen musste das Paar nicht, „nur ein paar Minuten“, sagt Torsten Meyer.

Konsum rechnet mit keinen langen Schlangen

Kaum Warteschlangen gibt es auch vor den Konsum-Filialen, was in erster Linie am Geschäftsmodell der regionalen Handelskette liegt. „Wir stehen für die kleinen, schnellen Einkäufe“, sagte ein Sprecher am Freitag. Die Kunden hielten sich in der Regel nur bis zu zehn Minuten im Shop auf, erledigten dort seltener Wocheneinkäufe. Sie kauften stattdessen zwei bis drei Mal pro Woche ein. Daher hätten auch im ersten und zweiten Lockdown die Kunden nur selten am Eingang warten müssen. Trotzdem werde sichergestellt, dass sich nicht mehr Menschen als erlaubt in den Filialen aufhalten. „Wir kontrollieren das über die Anzahl der Einkaufswagen und -körbe“, so der Sprecher weiter.

