Langer Freitag, Mode-Demo und viel Zukunft bei den Designers’ Open

Leipzig

Müll gab es irgendwann mal früher. Heute heißt der Abfall „Post-consumer waste“ und gehört im Zweifel lieber nicht in die Tonne. Denn daraus lassen sich – ordentlich aufbereitet – tolle Kindermöbel oder Kleider herstellen. „Es geht darum, die Dinge im Kreislauf zu halten“, sagt Niels Holger Wien, ein rothaariger Trendforscher aus Halle. „Die Aufgabe der Designer ist dabei, eine neue Ästhetik zu entwickeln, die nicht nach ökologisch motiviertem Verzicht aussehen muss.“

Kunstwerke aus Elektronikschrott

Niels Holger Wien hat den Themenschwerpunkt für die 15. Designers’ Open in Leipzig kuratiert. Vom 25. bis 27. Oktober sind diesmal 161 Aussteller aus zehn Ländern in der Kongresshalle am Zoo zu erleben. Zu den zahlreichen Neuerungen gehört der Themenschwerpunkt „Future Matter“, also jene Zukunftsthemen, über die der Kurator auch am Freitagabend in einem mitreißenden Vortrag sprechen wird. In der begleitenden Ausstellung im Telemann-Saal präsentiert er zum Beispiel Rucksäcke aus Bananenfasern, Materialstudien aus „Food Waste“ und Sitzschalen aus Wollresten – alles garantiert nachhaltig und zukunftsorientiert.

Ein höhenverstellbares Rollpferd für Kinder hat die Chemnitzer Möbel-Designerin Leonie Löhr (30) entworfen. Ihr Vater ist ebenfalls ein Erfinder. Für die Räder arbeitet sie mit einem Sanitätshaus zusammen, das ihr ausgemusterte Teile von Rollatoren zur Verfügung stellt. Die Mähne besteht aus Kokosfasern, der Korpus aus Eichenholz. Quelle: Kempner

Letzter Schrei sei ein Stuhl, den er von der London Design Week mitbrachte. „Das Möbelstück wächst selbst an einem Weidenstamm, muss nur noch abgesägt werden und ist fertig“, sagt Niels Holger Wien. Upcycling und viele andere Formen des ressourcenschonenden Produzierens stünden weltweit im Fokus der Kreativen. Und fänden sich auch in mehreren Sonderschauen und Workshops bei dem Leipziger Festival wieder. So zeigen im Schiller-Saal Designer des Gwangmyeong Upcycling Art Center aus Südkorea, was sich alles aus Elektronikschrott machen lässt. Besucher können es dort gleich selbst probieren und Abfall in Kunstwerke verwandeln.

Show zur blauen Stunde für alle Besucher

Im Weißen Saal widmet sich das „Precious – Upcycling Project“ des Studiengangs Modedesign aus dem sächsischen Schneeberg vollends dem Thema der Rekonstruktion und zeigt nachhaltige Bekleidungskonzepte. Architekturstudenten der Leipziger HTWK stellen ihre neuesten Konstruktionskonzepte für Freiformstabwerke aus. Damit lasse sich der Materialeinsatz für Häuserfassaden deutlich verringern, so Kommilitone Theodor Reinhardt. Über die kommerzielle Nutzung liefen gerade Gespräche mit einem Unternehmen aus Süddeutschland an.

Die HTWK-Studenten Ryan Hallahan (links) und Theodor Reinhardt erschaffen aus 320 Bio-Papier-Strohhalmen und 160 genau berechneten Verbindungsstücken ungewöhnliche Formen. Ihre Projektstudie „Swaying Straws“ zeigt, dass auch mit stets gleichen Standardteilen originell und ressourcenschonend gebaut werden kann. Quelle: Kempner

Neu bei der Jubiläumsschau wird ebenfalls die „Blue Hour“ sein, erklärt Projektdirektorin Ulrike Lange. „Statt der bislang üblichen Vernissage, die nur für geladene Gäste zugänglich war, setzen wir nun mit einer öffentlichen Veranstaltung am Freitagabend ein weiteres Highlight.“ Erstmals können die Besucher bis 21 Uhr durch alle Säle der Kongresshalle promenieren, für sich ein nachhaltiges Schmuckstück erstehen und ein aufwendiges Rahmenprogramm genießen.

Dazu gehören Preisverleihungen – etwa für ein neues Werbegeschenk der Stadt Leipzig, die Fashion-Show „ Culture Club“ von 13 Absolventen der Modefachschule Sigmaringen (auch am Samstag um 15 Uhr), Live-Musik und nicht zuletzt Gratis-Drinks an einer Campari Amalfi Bar. Für den Freitag (geöffnet von 12 bis 21 Uhr) gebe es deshalb nur eine begrenzte Anzahl an Tageskarten, so Lange. „Sie können aber auch ganz normal über unseren Ticketshop unter www.designersopen.de/tickets gebucht werden. Nur sollte man sich damit lieber etwas beeilen.“

Promis aus VOX-Show im Großen Saal

Am Samstag (geöffnet von 10 bis 19 Uhr) treten unter anderem prominente Besucher aus der VOX-Sendung „Guidos Masterclass“ auf. Um 11 Uhr präsentiert auf der Bühne im Großen Saal Gewinner Laurent Hermann Progin gemeinsam mit seinen Mitstreiterinnen das neue Mode-Designlabel ARNT. Besondere Ideen werden bei der internationalen Grafikkonferenz am Sonntag (geöffnet 10 bis 18 Uhr) ausgetauscht. Als offenes Forum lockt das Open Panel im Telemann-Saal mit Präsentationen, Diskussionen, Workshops und Preisverleihungen. Ein Höhepunkt dort: der Vortrag „Post-Production“ der niederländischen Textil- und Produktdesignerin Simone Post am Samstag ab 17 Uhr.

Mode-Demo und acht Spots im Stadtgebiet

Übers Stadtgebiet verteilt sind wieder acht unterschiedliche Designspots – als Aushängeschild der Leipziger Kreativszene. Neben „Wiederholungstätern“ wie der Hochschule Macromedia, die auch eine Modedemo von ihrem Sitz in der Nordstraße 3-15 zur Kongresshalle veranstaltet (Sonntag 13.30 Uhr) und Modenschauen auf der Dachterrasse zeigt (Sonntag 15 Uhr), komplettieren neue Teilnehmer wie die Pilotenküche (ein internationales Künstler-Austausch-Projekt in den ehemaligen Dietzoldwerken, Franz-Flemming-Straße 9) und das neue LOFFT-Theater mit zwei Konferenzen das riesige Angebot. Für den bequemen Weg zwischen allen Spots sorgen kostenlose Kleinbusse, die an der Kongresshalle starten.

Das Tagesticket kostet 9 Euro (ermäßigt 6,50 Euro) und enthält auch die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.

Von Jens Rometsch