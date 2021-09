Leipzig

Großraumsiedlungen haben oft einen schlechten Ruf. Die von Hoch- und Plattenbauten geprägten Quartiere gelten als soziale Brennpunkte, in denen nur wohnt, wer keine Alternative hat, heißt es. In Leipzig ist das anders. Grünau hat einen hohen Wohlfühlgrad. Seit 1979 wird das auch wissenschaftlich regelmäßig untersucht. Die elfte Ausgabe der Intervallstudie „Wohnen und Leben in Leipzig-Grünau“ ist jüngst beim Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) erschienen. Darin sehen die Verfasserinnen Sigrun Kabisch und Janine Pößneck ein hohes Maß an positiver Kontinuität im Quartier – die aber nicht frei von wachsenden Problemen ist.

Knapp 800 der insgesamt etwa 45 000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden im Frühsommer 2020 zu ihren Lebensumständen, zu ihrer Wohnung, dem sozialen Umfeld und kulturellen Angeboten befragt. Seit der vorherigen Erhebung 2015 hat der Stadtteil etwa 3000 Menschen hinzugewonnen – viele von ihnen waren Geflüchtete. Neu ist eine solche Entwicklung im Quartier nicht, bereits in den 1990er Jahren fanden viele Migrantinnen und Migranten aus osteuropäischen Staaten in Grünau ein neues Zuhause.

Fast jede(r) Zweite lebt schon seit der Wende in Grünau

Trotz der Veränderungen ist der Stadtteil auch heute noch ein Ort der Beständigkeit. Gut 40 Prozent der Menschen leben mindestens schon seit der Wiedervereinigung im Quartier, der Anteil der Senioren hat sich in den vergangenen 20 Jahren dabei fast verdoppelt (heute 53 Prozent). Fast die Hälfte ist auch schon mindestens einmal innerhalb ihres Stadtteils umgezogen. Sozialer Status und Bildungsgrad sind innerhalb der berühmten „Wohnkomplexe“ (WK) zum Teil sehr unterschiedlich: Es gibt viele Menschen mit Hochschulzeugnis, auch gute Einkommen, aber eben auch Lebensverhältnisse, die vom Jobcenter getragen werden.

Insgesamt unterscheiden die Autorinnen sechs verschiedene Typen von Bewohnerinnen und Bewohnern: Von der „Gründergeneration“ mit wenigstens vier Jahrzehnten Quartiers-Erfahrung bis hin zu den „Neugrünauern“, die erst seit wenigen Jahren zwischen Robert-Koch-Park und Kulkwitzer See wohnen. Vor allem unter Letztgenannten gebe es eine Fluktuation – junge Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen verließen Grünau nach ihrem Studium wieder.

Die Grünauer „Typen“ In der UFZ-Studie „Wohnen und Leben in Leipzig-Grünau“ werden sechs verschiedenen Typen von Einwohnerinnen und Einwohnern unterschieden. Die Beschreibungen im Folgenden sind als Richtmarke und nicht auf alle zutreffend zu verstehen. Die Gründergeneration lebt länger als40 Jahre im Quartier, ist um die 75 Jahre alt, hat ein vergleichsweise hohes Einkommen und oftmals einen Fach-/Hochschulabschluss. Die Alteingesessenen leben seit mindestens30 Jahren in Grünau, sind um die 70 Jahre alt und haben einen ähnlichen sozialen Status wie die Gründergeneration. Die Langjährigen leben seit mindestens20 Jahren im Quartier, sind um die 60 Jahre alt. Etwa ein Drittel wohnt hier (noch) mit Kindern zusammen. Sie verdienen meist weniger als die Alteingesessenen. Die sehr Sesshaften leben zwischen zehn und 20 Jahren in Grünau, sind um die 60 Jahre alt und haben geringere Einkommen als die Langjährigen. Jede(r) Fünfte hat aber auch hier einen Fach-/Hochschulabschluss. Die Sesshaften leben zwischen sechs und zehn Jahren im Quartier, sind um die 50 Jahre alt. Hier ist die Arbeitslosenquote mit 13 Prozent am höchsten. Jede(r) Dritte lebt mit Kindern zusammen. Neugrünauer sind erst in den vergangenen sechs Jahren nach Grünau gezogen und um die 40 Jahre alt. Die Anteile von Menschen mit höherem und niedrigerem Bildungsgrad sowie in Rente sind hier in etwa gleich groß.

Wohlfühlquote bei 60 Prozent – leichter Rückgang zuletzt

Die meisten anderen aber bleiben – und das auch bewusst. „Der Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner, die sich uneingeschränkt in Grünau wohlfühlen, bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau“, heißt es in der Studie. Von knapp 60 Prozent ist die Rede. Mitte der 1990er Jahre war die Grünauer Zufriedenheit mal auf 35 Prozent abgesunken, lag in den vergangenen Jahren aber auch schon einmal über 70 Prozent.

Daran zeigt sich, dass Probleme wieder zunehmen. Diese haben einerseits mit dem Zustand der Gebäude und dem Umfeld in Grünau zu tun. „Die Teilräume mit der eher hohen Wohnzufriedenheit umfassen größtenteils Genossenschaftsbestände sowie in einem Fall eine Mischung verschiedener privater Wohnungsunternehmen“, heißt es in der Untersuchung. Dagegen konzentriere sich die geringe Zufriedenheit vor allem auf einen einzigen eher profitorientierten Großvermieter mit sehr vielen Wohnungen, unter anderem in den verbliebenen Hochhäusern.

Vereinzelte Spannungen in der Nachbarschaft

Zudem gebe es in einigen Teilen Grünaus auch Spannungen aufgrund der veränderten Nachbarschaft. Fast die Hälfte der Befragten gab an, bekannte Gegenüber in den vergangenen Jahren verloren zu haben. Das Misstrauen gegenüber den Neuen hat auch mit Vorbehalten gegenüber Geflüchteten zu tun – die sich vor allem bei Bewohnerinnen und Bewohnern mit sehr wenigen Sozialkontakten zeigten. Die Migrantinnen und Migranten selbst sind zufrieden mit ihrer Wohnung und dankbar für das insgesamt friedliche Miteinander im Quartier. Allerdings berichten sie auch von Beleidigungen und Alltagsrassismus in Grünau.

Als überaus positiv wird von allen Seiten die aufblühende Schullandschaft im Stadtteil angesehen und das mitunter enorme bürgerschaftliche Engagement. Unter anderem spiele das Stadtteilmagazin „Grün-As“ als vielschichtige Informationsquelle eine verbindende Rolle. Kulturelle Möglichkeiten werden ebenfalls als positiv bewertet – allerdings seien die Angebote für Kinder und Jugendliche im Stadtteil noch immer mangelhaft.

Die ganze Studie im Netz: www.ufz.de

Von Matthias Puppe