Wer in den vergangenen Monaten in Leipzig viel zu schnell unterwegs war, muss keinen Bleifuß haben. Er kann auch vom falschen Geschwindigkeitsmessgerät erfasst worden sein. Polizei und Ordnungsamt haben deshalb jetzt den Gerätetyp Leivtec XV3 außer Betrieb genommen. Was sollten Autofahrer tun, die mit so einem Gerät erfasst wurden?